Мадонна знову змінила довжину та колір волосся (фото)

Знаменитість вкотре за останні місяці змінює зачіску та не боїться експериментів.

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64-річна американська співачка Мадонна знову експериментує зі своєю зовнішністю та продемонструвала нову зачіску. Знімками поп-діва поділилася на Instagram-сторінці з понад 18 млн підписників.

Артистка знову повернулася до світло-рожевого відтінку волосся та стала власницею трендової стрижки — подовжене каре. Мадонна відвідала місцевий бар з картинами, на фоні якого організувала чергову провокаційну фотосесію. Знаменитість приміряла чорний аутфіт у стилі спорт-шик, додавши до нього масивні прикраси та темні окуляри.

"Найближче, до чого я збираюся дістатися ♥️ Джеймс Болдвін. 🎃🎃 🎃🎃", — підписала карусель свіжих фото співачка.

[ + – ] Мадонна

64-річна Мадонна за останні кілька місяців уже спробувала різноманітні відтінки волосся — від платинового блонду до рудого та рожевого. Артистка не боїться експериментів як із зачісками, так і з стилем одягу.

[ + – ] Нещодавно Мадонна мала руде волосся Фото: madonna

Нагадаємо, Мадонна вийшла у світ зі старшою донькою Лурдес Леон, яка будує кар'єру в галузі моделінгу.

Також Фокус писав про нового молодого бойфренда 64-річної Мадонни. Після розставання з танцюристом Ахламаліком Вільямсом співачка вже розпочала інші романтичні стосунки.