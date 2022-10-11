Мадонна осветлила брови и перестала быть похожей на себя (видео)

Поклонники певицы раскритиковали ее за внешний вид.

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64-летняя американская поп-певица Мадонна продолжает эпатировать публику экспериментами с внешностью. Артистка, совсем недавно хваставшаяся в соцсети новой прической, теперь поделилась видео, где примерила на себя модный тренд последних месяцев – высветленные брови, которые вкупе с розовыми волосами знаменитости придавали ей несколько инопланетный вид.

Не обошлось и без редактирования изображения, которым так часто грешит Мадонна.

Публикацию она подписала, оставив три сердечка и обойдясь без слов.

Новый образ певицы не всем понравился.

"Что с тобой случилось? Ты даже больше не похожа на Мадонну! Остановись!", "Извините… но это выглядит пугающе. Ты была прекрасна такой, какая ты есть. Печально, что так много женщин становятся жертвами желания вечно выглядеть на 20 лет и перебарщивают с филлерами и операциями", "Что это за Мэрилин Мэнсон?", "Прости, но ты похожа на рок-музыканта Мэнсона! Вы, знаменитости, злоупотребляете пластическими операциями до неузнаваемости! Стареть хорошо, это признак того, что мы живы, ведь многим это недоступно. Смирись с этим! Ты была так прекрасна", "Будь Мадонной, как раньше, пожалуйста", – пишут в комментариях поклонники артистки.

Артистка давно прославилась тем, что борется со старением не только с помощью пластических операций и коспетических процедур, но и активно ретуширует все свои изображения в соцсетях. Фотографии певицы, сделанные папарацци и периодически попадающие в СМИ, вызывают большой ажиотаж и еще больше осуждения в сторону Мадонны. Поклонники просят ее остановиться и остепениться, а также перестать публиковать провокационный контент, который, как они считают, не соответствует ее возрасту.

Напомним, недавно Мадонна показала своего нового бойфренда, которому всего 23 года.