Мадонна висвітлила брови і перестала бути схожою на себе (відео)

Шанувальники співачки розкритикували її за зовнішній вигляд.

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64-річна американська попспівачка Мадонна продовжує епатувати публіку експериментами із зовнішністю. Артистка, яка зовсім недавно хвалилася в соцмережі новою зачіскою, тепер поділилася відео, де приміряла на себе модний тренд останніх місяців — висвітлені брови, які разом з рожевим волоссям знаменитості надавали їй трохи інопланетного вигляду.

Не обійшлося і без редагування зображення, яким так часто грішить Мадонна.

Публікацію вона підписала, залишивши три серця і обійшовшись без слів.

Новий образ співачки не всім сподобався.

"Що з тобою трапилося? Ти навіть більше не схожа на Мадонну! Зупинися!", "Вибачте… але це виглядає лякаюче. Ти була прекрасна такою, яка ти є. Сумно, що так багато жінок стають жертвами бажання вічно виглядати на 20 років і переборщують з філерами та операціями", "Що це за Мерилін Менсон?", "Пробач, але ти схожа на рок-музиканта Менсона! Ви, знаменитості, зловживаєте пластичними операціями до невпізнання! Старіти добре, це ознака того, що ми живі, адже багатьом це недоступно. Змирись з цим! Ти була така прекрасна", "Будь Мадонною, як раніше, будь ласка", — пишуть у коментарях шанувальники артистки.

Артистка давно прославилася тим, що бореться зі старінням не лише за допомогою пластичних операцій та косметичних процедур, а й активно ретушує усі свої зображення у соцмережах. Фотографії співачки, зроблені папараці, що періодично потрапляють до ЗМІ, викликають великий ажіотаж і ще більше засудження у бік Мадонни. Шанувальники просять її зупинитися і стати розсудливою, а також перестати публікувати провокаційний контент, який, як вони вважають, не відповідає її віку.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна показала свого нового бойфренда, якому лише 23 роки.