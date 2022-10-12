Илон Маск представил парфюм с ароматом сожженных волос

Флакон парфюма стоит $100.

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Богатейший человек планеты, основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск, похоже, решил не ограничиваться производством автомобилей и космических кораблей, и занялся производством парфюма. Но Маск не был бы Маском, если бы духи, которые он создал, были заурядными, пишет Bloomberg.

Бизнесмен объявил о создании аромата под названием "Burnt Hair", что переводится как "сожженные волосы". На своей странице в Twitter он уже опубликовал фото флакона.

"Самый лучший аромат на Земле!", – подписал Маск фото, а в шапке профиля обозначил себя как продавца парфюмерии.

Производит парфюм подконтрольная Илону компания Boring Co. Его стоимость – $100, и, по словам Маска, уже продано 10 тысяч флаконов.

Миллиардер характеризует свое детище как "аромат для мужчин, который поможет им выделяться из толпы".

Подписчики Маска уже отреагировали на его публикацию. Некоторые из них предложили продавать парфюм за догкоины, другие рекомендуют дарить этот парфюм девушкам, у которых есть все, а также следующей создать помаду под названием Tesla. Сеть также заполонили первые мемы.

Недавно Илон Маск оказался в центре скандала после того, как предложил свой план окончания войны России против Украины. В частности, он предлагал нашей стране пойти на некоторые территориальные уступки и согласиться на нейтральный статус. Позже появилась информация, что такие идеи у него родились после встречи с Владимиром Путиным, однако сам миллиардер опроверг информацию об этом.