Ілон Маск представив парфум із ароматом спаленого волосся

Флакон парфумів коштує $100.

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Найбагатша людина планети, засновник компаній Tesla та SpaseX Ілон Маск схоже, вирішив не обмежуватися виробництвом автомобілів і космічних кораблів і зайнявся виробництвом парфумів. Але Маск не був би Маском, якби аромат, який він створив, був звичайним, пише Bloomberg.

Бізнесмен оголосив про створення аромату під назвою Burnt Hair, що перекладається як "спалене волосся". На своїй сторінці у Twitter він уже опублікував фото флакона.

"Найкращий аромат на Землі!" — підписав Маск фото, а в шапці профілю позначив себе як продавця парфумерії.

Виробляє парфум підконтрольна Ілону компанія Boring Co. Його вартість — $100, і, за словами Маска, вже продано 10 тисяч флаконів.

Мільярдер характеризує своє дітище як "аромат для чоловіків, який допоможе їм виділятися з натовпу".

Підписники Маска вже відреагували на його публікацію. Деякі з них запропонували продавати парфум за догкоїни, інші рекомендують дарувати цей парфум дівчатам, у яких є все, а також створити помаду під назвою Tesla. Мережу також заполонили перші меми.

Нещодавно Ілон Маск опинився в центрі скандалу після того, як запропонував свій план закінчення війни Росії проти України. Зокрема, він пропонував нашій країні піти на деякі територіальні поступки та погодитися на нейтральний статус. Згодом з'явилася інформація, що такі ідеї в нього народилися після зустрічі з Володимиром Путіним, проте сам мільярдер спростував інформацію про це.