Энди Макдауэлл рассказала, почему перестала закрашивать седые волосы

Знаменитые женщины начинают принимать седину, не стесняясь ее, и все чаще появляются с естественным цветом волос на публике.

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64-летняя американская актриса Энди Макдауэлл присоединилась к тем женщинам, кто не стесняется своего возраста и принимает старение с достоинством. В частности, она не прячет седые волосы под дорогими красками и демонстрирует естественность на публике. К такому решению она пришла во время карантина, и с тех пор на своей странице в соцсети часто публикует фотографии и видео, где заметна ее седина.

Еще в 2021 году в интервью Vogue Энди признавалась, что всегда хотела иметь волосы цвета "соль с перцем", однако решение принимать свой естественный цвет волос вызвало у нее поначалу смешанные эмоции. Как показало время, оно оказалось лучшим.

"Я была осторожна, потому что не хотела кого-то огорчить. Я даже пыталась думать о париках, чтобы угодить людям. Но как только я перестала скрывать седину, стало ясно, что эти инстинкты правильные: еще никогда я не чувствовала себя более уверенной. Я чувствую себя честной. Я чувствую, что не притворяюсь. Чувствую, что я принимаю и ценю свое место. Мне очень комфортно. И во многих отношениях, думаю, это отражается у меня на лице. Просто чувствую, что это мне подходит", – призналась актриса.

Ранее мы писали о том, что свои седые волосы не прячет и не красит еще одна известная актриса – Сара Джессика Паркер, которая гуляет по улицам, не скрывая шевелюру под платками или шляпами.

Принимать свой возраст с достоинством учат женщин и такие легенды Голливуда как Шэрон Стоун и Деми Мур.