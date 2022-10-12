Енді Макдавелл розповіла, чому перестала зафарбовувати сиве волосся

Знамениті жінки починають приймати сивину, не соромляться її, і все частіше з'являються з природним кольором волосся на публіці.

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64-річна американська актриса Енді Макдавелл приєдналася до тих жінок, хто не соромиться свого віку та приймає старіння з гідністю. Зокрема, вона не ховає сиве волосся під дорогими фарбами та демонструє природність на публіці. До такого рішення вона прийшла під час карантину, і з того часу на своїй сторінці в соцмережі часто публікує фотографії та відео, де помітна її сивина.

Ще в 2021 році в інтерв'ю Vogue Енді зізнавалася, що завжди хотіла мати волосся кольору "сіль з перцем", проте рішення приймати свій природний колір волосся викликало у неї спочатку змішані емоції. Як показав час, воно виявилося найкращим.

"Я була обережна, тому що не хотіла когось засмутити. Я навіть намагалася думати про перуки, щоб вгодити людям. Але як тільки я перестала приховувати сивину, стало зрозуміло, що ці інстинкти правильні: ще ніколи я не почувала себе впевненішою. Я відчуваю себе чесною. Я відчуваю, що не вдаю. Відчуваю, що я приймаю і ціную своє місце. Мені дуже комфортно. І багато в чому, думаю, це відображається у мене на обличчі. Просто відчуваю, що це мені підходить", зізналася актриса.

Раніше ми писали про те, що своє сиве волосся не ховає і не фарбує ще одна відома актриса — Сара Джессіка Паркер, яка гуляє вулицями, не приховуючи волосся під хустками чи капелюхами.

Приймати свій вік з гідністю навчають жінок і такі легенди Голлівуду як Шерон Стоун та Демі Мур.