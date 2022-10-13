В сети появились провокационные образы со съемок сериала "И просто так…"

Появилимь первые костюмы со съемок новой части культового сериала "Секс в большом городе".

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Для фанатов сериала "Секс в большом городе" отличные новости — в Нью-Йорке стартовали съемки второго сезона сиквела "И просто так…". Папарацци уже несколько раз ловили главную героиню сериала Сару Джессику Паркер, которая играет Кэрри Брэдшоуу и актриса Кристин Дэвис, которая исполняет роль Шарлотты Йорк.

Также фотографам удалось подловить и Николь Ари Паркер в экстравагантном красном образе из кутюрной коллекции Valentino, которая была представлена в июле этого года в Риме. В сериале она играет роль подруги Шарлотты — Лизы Тодд Уэксли.

Аутфит Николь состоял из длинного шифонового платья-кейпа со шлейфом. Однотонный наряд декорирован драпировкой. Также в кадре появился и актер Кристофер Джексон, который в сериале играет мужа Лизы.

Но взгляд фанатов прикован к головному убору героини — это была массивная металлическая круглая конструкция с перьями, которая тоже была представлена на показе в Риме брендом Valentino.

На снимках у Николь лаконичный макияж, а волосы собраны в элегантную прическу. На ногах красные босоножки с ремешками, тоже от итальянского Модного дома.

Вероятно, наряд создали специально для сериала, так как на лейбле платья, под названием бренда, указано "Для "И просто так…"".

Поклонников сериала впечатлило, также, появление Кристин Дэйвис в в турнюре и кожаном корсете.

Ранее мы сообщали, что появились первые кадры со съемок второго сезона продолжения сериала "Секс в большом городе". Снимками в интересном аутфите поделилась в своих соцсетях главная героиня картины Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер).

Кроме того, Фокус писал о том, что Сара Джессика Паркер появилась в дерзком розовом образе.