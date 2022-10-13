У мережі з'явилися провокаційні образи зі зйомок серіалу "І просто так…"

З'явилися перші костюми зі зйомок нової частини культового серіалу "Секс і місто".

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Для фанатів серіалу "Секс і місто" чудові новини — у Нью-Йорку стартували зйомки другого сезону сиквелу "І просто так...". Папараці вже кілька разів ловили головну героїню серіалу Сару Джессіку Паркер, яка грає Кері Бредшоу, й акторку Крістін Девіс, яка виконує роль Шарлотти Йорк.

Також фотографам вдалося підловити і Ніколь Арі Паркер в екстравагантному червоному образі з кутюрної колекції Valentino, представленої в липні цього року в Римі. У серіалі вона грає роль подруги Шарлотти — Лізи Тодд Векслі.

Аутфіт Ніколь складався з довгої шифонової сукні-кейпу зі шлейфом. Однотонне вбрання декороване драпіруванням. Також у кадрі з'явився й актор Крістофер Джексон, який у серіалі грає чоловіка Лізи.

Але погляд фанатів прикутий до головного убору героїні — це була масивна кругла металева конструкція з пір'ям, яка теж була представлена на показі в Римі брендом Valentino.

На знімках у Ніколь лаконічний макіяж, а волосся зібране в елегантну зачіску. На ногах червоні босоніжки з ремінцями теж від італійського модного дому.

Імовірно, вбрання створили спеціально для серіалу, тому що на лейблі сукні під назвою бренду зазначено "Для "І просто так…".

Шанувальників серіалу вразила також поява Крістін Девіс у турнюрі та шкіряному корсеті.

Раніше ми повідомляли, що з'явилися перші кадри зі зйомок другого сезону продовження серіалу "Секс і місто". Знімками в цікавому аутфіті поділилася у своїх соцмережах головна героїня картини Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер).

Крім того, Фокус писав про те, що Сара Джессіка Паркер з'явилася в зухвалому рожевому образі.