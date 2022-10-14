Китайские авиалинии решили сделать покемоно-самолет

Это первый подобного раскраса формат самолета для Китая в рамках сотрудничества авиакомпании с The pokemon company.

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На сегодняшний день, это первый самолет в подобном декоративном решении и формате для Китая в рамках сотрудничества авиакомпании с The pokemon company.

На рисунке изображены 11 покемонов, а сам Пикачу, по замыслу, управляет самолетом.

Кроме того, что его разрисовали снаружи, внутри все сделано в стили легендарного мультфильма: наволочки, стюардессы в форме пикачу, еда как из сериала.

Ранее мы сообщали, что PIKACHU Jet с тематическими блюдами и декором запустила авиакомпания Scoot из Сингапура.

Ранее Фокус писал о том, что ИИ заставит самолеты летать без пилотов.