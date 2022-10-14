Китайські авіалінії вирішили зробити покемоно-літак

Це перший подібного розмальовування формат літака для Китаю в межах співробітництва авіакомпанії з The Pokemon Company.

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На сьогоднішні це перший літак у подібному декоративному рішенні та форматі для Китаю в межах співробітництва авіакомпанії із The Рokemon Сompany.

На малюнку зображені 11 покемонів, а сам Пікачу, за задумом, керує літаком.

Крім того, що його розмалювали зовні, усередині все зроблено в стилі легендарного мультфільму: наволочки, стюардеси у формі пікачу, їжа, як із серіалу.

Раніше ми повідомляли, що PIKACHU Jetі з тематичними стравами й декором запустила авіакомпанія Scoot із Сінгапуру.

Раніше Фокус писав про те, що ШІ змусить літаки літати без пілотів.