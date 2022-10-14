24-летняя дочь Майкла Джексона снялась в рекламе авто (фото)

Девочка ведет довольно публичный образ жизни.

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24-летняя актриса и модель Пэрис Джексон снялась в рекламном кампейне GMC Hummer. Об этом пишет Yahoo.

Единственная дочь легендарного Майкла Джексона позировала в белом корсете и серых брюках на фоне белоснежной машины. На ногах юной модели и певицы были коричневые казаки, а волосы Пэрис оставила распущенными.

Фотосессия прошла на улицах Лос-Анджелеса.

[ + – ] Пэрис Джексон

Отметим, что Пэрис часто признавалась, что тяжело переносит потерю отца. В частности, девушке иногда кажется, будто за ней постоянно следят папарацци. Поэтому дочери популярного певца приходилось посещать психотерапевта.

У Майкла Джексона осталось трое детей — 24-летняя Пэрис, 25-летний сын Принс и младший сын Майкл Джозеф. Часто единственная дочь музыканта и ее брат Принс вместе выходят в свет, чтобы почтить память покойного отца.

[ + – ] Пэрис Джексон

В 2020 году единственная дочь культового музыканта, пойдя по стопам отца, презентовала свой первый клип к песне Let Down, а также выпустила альбом Wilted.

Напомним, 24-летняя Пэрис в свое время страдала мазохизмом и резала свое тело.

Также Фокус писал об общем выходе на публику Принса и Пэрис Джексон в феврале 2022.