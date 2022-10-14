24-річна донька Майкла Джексона знялася в рекламі авто (фото)

Дівчинка веде доволі публічний спосіб життя.

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24-річна акторка та модель Періс Джексон знялася в рекламному кампейні GMC Hummer. Про це пише Yahoo.

Єдина донька легендарного Майкла Джексона позувала в білому корсеті та сірих штанах на фоні білосніжної машини. На ногах юної моделі та співачки були коричневі ковбойки, а волосся Періс залишила розпущеним.

Фотосесія відбулася на вулицях Лос-Анджелесу.

[ + – ] Періс Джексон

Зазначимо, що Періс часто зізнавалася, що важко переносить втрату батька. Зокрема дівчині інколи ввижається, ніби за нею постійно стежать папараці. Через це доньці популярного співака доводилося відвідувати психотерапевта.

У Майкла Джексона залишилося троє дітей — 24-річна Періс, 25-річний син Прінс та менший син Майкл Джозеф. Часто єдина донька музиканта та його її брат Прінс разом виходять у світ, аби вшанувати пам’ять покійного батька.

[ + – ] Періс Джексон

У 2020 єдина донька культового музиканта, пішовши стопами батька, презентувала свій перший кліп до пісні Let Down, а також випустила альбом Wilted.

Нагадаємо, 24-річна Періс свого часу страждала від мазохізму та різала своє тіло.

Також Фокус писав про спільний вихід на публіку Прінса та Періс Джексон у лютому 2022.