24-річна донька Майкла Джексона знялася в рекламі авто (фото)
Дівчинка веде доволі публічний спосіб життя.
24-річна акторка та модель Періс Джексон знялася в рекламному кампейні GMC Hummer. Про це пише Yahoo.
Єдина донька легендарного Майкла Джексона позувала в білому корсеті та сірих штанах на фоні білосніжної машини. На ногах юної моделі та співачки були коричневі ковбойки, а волосся Періс залишила розпущеним.
Фотосесія відбулася на вулицях Лос-Анджелесу.
Зазначимо, що Періс часто зізнавалася, що важко переносить втрату батька. Зокрема дівчині інколи ввижається, ніби за нею постійно стежать папараці. Через це доньці популярного співака доводилося відвідувати психотерапевта.
У Майкла Джексона залишилося троє дітей — 24-річна Періс, 25-річний син Прінс та менший син Майкл Джозеф. Часто єдина донька музиканта та його її брат Прінс разом виходять у світ, аби вшанувати пам’ять покійного батька.
У 2020 єдина донька культового музиканта, пішовши стопами батька, презентувала свій перший кліп до пісні Let Down, а також випустила альбом Wilted.
Нагадаємо, 24-річна Періс свого часу страждала від мазохізму та різала своє тіло.
Також Фокус писав про спільний вихід на публіку Прінса та Періс Джексон у лютому 2022.