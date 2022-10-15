Украинский бренд выпустил платок с горящим Крымским мостом

В апреле бренд Indposhiv представил коллекцию платков с иллюстрациями ужасающих фотографий, которые разлетелись по всему миру.

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На одном из платков, созданных ранее, изображено разрушенное здание, без стены, но с элементом веры в то, что Украина победит и залатает эту рану.

На втором платке — эпизод со взорванным мостом в Ирпене Киевской области, по которому эвакуировалось мирное население во время оккупации Киевской области. На третьем – момент прощания людей на железной дороге, которые, возможно, больше никогда не увидятся.

Теперь бренд презентовал новое изделие – платок со взорванным и горящим Крымским мостом, который Россия незаконно построила между временно оккупированным Крымом и материковой Россией.

Платок получил название "Crimean Bridge Bavovna" (Хлопок на Крымском мосту). К иллюстрации Indposhiv также символически добавил иконку оранжевого цвета Pantone в цвет пламени, пылающего от взорванного моста.

Ранее Фокус писал о Меган Фокс, которая появилась на публике в образе украинского бренда.