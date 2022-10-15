Український бренд випустив хустку з Кримським мостом, який палає

У квітні бренд Indposhiv представив колекцію хусток із ілюстраціями жахливих фотографій, що розлетілися по всьому світу.

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На одній із хусток, створених раніше, зображено зруйновану будівлю без стіни, але з елементом віри в те, що Україна переможе та залатає цю рану.

На другій хустці — епізод із підірваним мостом в Ірпені Київської області, за допомогою якого евакуювалося мирне населення під час окупації Київської області. На третій — момент прощання людей на залізниці, які, можливо, більше ніколи не побачаться.

Тепер бренд презентував новий виріб — хустку з підірваним Кримським мостом, що горить, який Росія незаконно побудувала між тимчасово окупованим Кримом і материковою Росією.

Хустка отримала назву Crimean Bridge Bavovna ("Бавовна на Кримському мості"). До ілюстрації Indposhiv також символічно додав іконку помаранчевого кольору Pantone у колір полум'я, що палає від підірваного мосту.

Раніше Фокус писав про Меган Фокс, яка з'явилася на публіці в образі українського бренду.