Король Карл III распродает скаковых лошадей своей матери

В этом месяце с молотка пустят 12 скакунов, а потом продадут и остальных.

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Король Карл III еще не был коронован, но уже, судя по всему, вступил в наследство и начал им распоряжаться. В этом месяце он продаст 12 скаковых лошадей из королевских конюшен. Елизавета II обожала скачки и всерьез занималась разведением лошадей, ее сын, судя по всему, эту страсть не унаследовал. Об этом пишет Daily Mail.

Они будут проданы с аукциона Tattersalls в Ньюмаркете. Известно, что с молотка пустят двух призовых скакунов по кличке Just Fine и "Любовные дела", и скоро на аукцион выставят и остальных лошадей. Надо отметить, что "Любовные дела", выиграл скачки в Гудвуде за два дня до смерти королевы.

Источник, близкий к конезаводу Royal Sandringham в Норфолке, сообщил, что ведутся разговоры о "сворачивании" племенной работы в течение трех лет, пока она не перестанет быть коммерческой. Источник сказал: "Королевский конный завод может стать музеем через три года. Это будет настоящим позором".

Сейчас в королевских конюшнях в Сандрингеме содержаться 60 скаковых лошадей и 38 племенных кобыл.

[ + – ] Королева Елизавета на скачках Фото: Getty Images

30 жеребят, ожидаемых в новом году, будут продаваться по высокой цене как последние, выведенные королевой. Источник в гонках сказал, что особенно продажей королевских скакунов заинтересовались в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Источник также заявил, что хоть король Карл и продает лошадей королевы, но связь между королевской семьей и индустрией скачек сохранится.

"Он хочет продолжить традиции и связь с Royal Ascot, но не в том же масштабе, как у Ее Величества, потому что у нее была настоящая страсть", — сообщил инсайдер.

Он добавил, что некоторые лошади уже были проданы в рамках "естественной текучести" купли-продажи, связанной с управлением коллекцией.

Королева обычно продавала около семи лошадей в год, поэтому запланированная на этот месяц продажа представляет собой значительное увеличение продаж.

Сейчас лошадями занимается королева-консорт Камилла.

Королева Елизавета субсидировала огромные текущие расходы на свое хобби из своего личного кошелька, поскольку оно не всегда приносило прибыль.

[ + – ] Королева Елизавета во время парада Фото: Getty Images

Прошлый год был для нее лучшим в скачках: 36 победителей заработали 590 000 фунтов стерлингов призовых.

У нее также было около 30 выставочных лошадей, а ранее в этом месяце она посмертно выиграла главный приз на выставке "Лошадь года".

Приз, который всегда ускользал от нее в жизни, был вручен ее скакуну по кличке "Первый преемник".

Считается, что она заработала около 10 миллионов фунтов стерлингов призовых за свою жизнь, в то время как ее деятельность началась всего с двух тренеров и 20 лошадей в 1950-х годах.

Напомним, королева Елизавета обожала лошадей и скачки. Она была умелой наездницей и, зная о ее страсти, она часто получала коней в подарок. Так, на Платиновый юбилей ей подарили сразу двух: от президента Азербайджана Ильхама Алиева и от французского президента Эмманюэля Макрона. Он презентовал королева скакуна по кличке "Поразительный".