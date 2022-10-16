Король Карл III розпродає скакових коней своєї матері
Цього місяця з молотка підуть 12 скакунів, а потім продадуть і решту.
Король Карл III ще не був коронований, але вже, зважаючи на все, вступив у спадок і почав їм розпоряджатися. Цього місяця він продасть 12 скакових коней із королівських конюшень. Єлизавета II любила скачки і всерйоз займалася розведенням коней, її син, зважаючи на все, цю пристрасть не успадкував. Про це пише Daily Mail.
Коней продадуть з аукціону Tattersalls у Ньюмаркеті. Відомо, що з молотка пустять двох призових скакунів на прізвисько Just Fine і "Любовні справи", і незабаром на аукціон виставлять та інших коней. Слід зазначити, що "Любовні справи" виграв скачки в Гудвуді за два дні до смерті королеви.
Джерело, близьке до конезаводу Royal Sandringham у Норфолку, повідомило, що ведуться розмови про "згортання" племінної роботи протягом трьох років, поки вона не перестане бути комерційною. Джерело сказало: "Королівський кінний завод може стати музеєм через три роки. Це буде справжньою ганьбою".
Зараз у королівських стайнях у Сандрінгемі утримуються 60 скакових коней та 38 племінних кобил.
30 лошат, що очікуються у новому році, продаватимуться за високою ціною як останні, виведені королевою. Джерело в перегонах сказало, що особливо продажем королівських скакунів зацікавилися в ОАЕ та Саудівській Аравії.
Джерело також заявило, що хоч король Карл і продає коней королеви, але зв'язок між королівською родиною та індустрією скачок збережеться.
"Він хоче продовжити традиції та зв'язок з Royal Ascot, але не в тому ж масштабі, як у Її Величності, тому що вона мала справжню пристрасть", — повідомив інсайдер.
Він додав, що деякі коні вже були продані в межах "природної плинності" купівлі-продажу, пов'язаної з керуванням колекцією.
Королева зазвичай продавала близько семи коней на рік, тому запланований на цей місяць продаж є значним збільшенням продажів.
Нині конями займається королева-консорт Камілла.
Королева Єлизавета субсидувала величезні поточні витрати на своє хобі зі свого гаманця, оскільки воно не завжди приносило прибуток.
Минулий рік був для неї найкращим у стрибках: 36 переможців заробили 590 000 фунтів призових стерлінгів.
Вона також мала близько 30 виставкових коней, а раніше цього місяця вона посмертно виграла головний приз на виставці "Кінь року".
Приз, який завжди вислизав від неї в житті, був вручений її скакуну на прізвисько "Перший наступник".
Вважається, що вона заробила близько 10 мільйонів фунтів призових стерлінгів за своє життя, тоді як її діяльність почалася всього з двох тренерів і 20 коней у 1950-х роках.
Нагадаємо, королева Єлизавета любила коней та скачки. Вона була вмілою наїзницею і, через свою пристрасть часто отримувала коней у подарунок. Так, на Платиновий ювілей їй подарували одразу двох: від президента Азербайджану Ільхама Алієва та від французького президента Емманюеля Макрона. Він презентував королеві скакуна на прізвисько "Вражаючий".