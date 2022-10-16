Король Карл III розпродає скакових коней своєї матері

Цього місяця з молотка підуть 12 скакунів, а потім продадуть і решту.

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Король Карл III ще не був коронований, але вже, зважаючи на все, вступив у спадок і почав їм розпоряджатися. Цього місяця він продасть 12 скакових коней із королівських конюшень. Єлизавета II любила скачки і всерйоз займалася розведенням коней, її син, зважаючи на все, цю пристрасть не успадкував. Про це пише Daily Mail.

Коней продадуть з аукціону Tattersalls у Ньюмаркеті. Відомо, що з молотка пустять двох призових скакунів на прізвисько Just Fine і "Любовні справи", і незабаром на аукціон виставлять та інших коней. Слід зазначити, що "Любовні справи" виграв скачки в Гудвуді за два дні до смерті королеви.

Джерело, близьке до конезаводу Royal Sandringham у Норфолку, повідомило, що ведуться розмови про "згортання" племінної роботи протягом трьох років, поки вона не перестане бути комерційною. Джерело сказало: "Королівський кінний завод може стати музеєм через три роки. Це буде справжньою ганьбою".

Зараз у королівських стайнях у Сандрінгемі утримуються 60 скакових коней та 38 племінних кобил.

[ + – ] Королева Єлизавета на скачках Фото: Getty Images

30 лошат, що очікуються у новому році, продаватимуться за високою ціною як останні, виведені королевою. Джерело в перегонах сказало, що особливо продажем королівських скакунів зацікавилися в ОАЕ та Саудівській Аравії.

Джерело також заявило, що хоч король Карл і продає коней королеви, але зв'язок між королівською родиною та індустрією скачок збережеться.

"Він хоче продовжити традиції та зв'язок з Royal Ascot, але не в тому ж масштабі, як у Її Величності, тому що вона мала справжню пристрасть", — повідомив інсайдер.

Він додав, що деякі коні вже були продані в межах "природної плинності" купівлі-продажу, пов'язаної з керуванням колекцією.

Королева зазвичай продавала близько семи коней на рік, тому запланований на цей місяць продаж є значним збільшенням продажів.

Нині конями займається королева-консорт Камілла.

Королева Єлизавета субсидувала величезні поточні витрати на своє хобі зі свого гаманця, оскільки воно не завжди приносило прибуток.

[ + – ] Королева Єлизавета під час параду Фото: Getty Images

Минулий рік був для неї найкращим у стрибках: 36 переможців заробили 590 000 фунтів призових стерлінгів.

Вона також мала близько 30 виставкових коней, а раніше цього місяця вона посмертно виграла головний приз на виставці "Кінь року".

Приз, який завжди вислизав від неї в житті, був вручений її скакуну на прізвисько "Перший наступник".

Вважається, що вона заробила близько 10 мільйонів фунтів призових стерлінгів за своє життя, тоді як її діяльність почалася всього з двох тренерів і 20 коней у 1950-х роках.

Нагадаємо, королева Єлизавета любила коней та скачки. Вона була вмілою наїзницею і, через свою пристрасть часто отримувала коней у подарунок. Так, на Платиновий ювілей їй подарували одразу двох: від президента Азербайджану Ільхама Алієва та від французького президента Емманюеля Макрона. Він презентував королеві скакуна на прізвисько "Вражаючий".