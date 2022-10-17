Нарушаем модные правила. Эмили Ратаковски показала, что носить осенью 2022 (фото)

Знаменитость предлагает попробовать "не модную" длину верхней одежды.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски показала, что носить осенью 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама прогулялась по Нью-Йорку в стильной и трендовой одежде. Для выхода в свет звезда подиумов польско-еврейского происхождения выбрала кожаное пальто кирпичного оттенка с акцентными рукавами. К аутфиту Ратаковски добавила оранжевую кофту и классические черные прямые брюки. На ногах знаменитости были темные туфли на каблуке.

Волосы американская супермодель оставила распущенными и добавила несколько золотистых украшений.

[ + – ] Эмили Ратаковски в Нью-Йорке

Однако изюминкой осеннего аутфита молодой мамы стала именно длина пальто, ведь одежда до колен давно не появлялась в публичном пространстве в исполнении мировых звезд. Впрочем, Эмили Ратаковски как одна из современных икон моды вполне может снова возобновить тренд на более короткую длину.

[ + – ] Эмили Ратаковски

В настоящее время 31-летняя модель разводится со своим бывшим мужем и отцом ее годовалого сына Сильвестра. Кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард и Эмили Ратаковски поженились в феврале 2018, однако недавно стало известно о многочисленных изменах экс-возлюбленного звезды подиумов.

Напомним, Брэд Питт и Эмили Ратаковски пытаются скрывать свои романтические отношения из-за бывшей жены голливудского актера.

Также Фокус писал о трендовой куртке Эмили Ратаковски за 250 тысяч гривен, которую она продемонстрировала накануне.