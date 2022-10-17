Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Нарушаем модные правила. Эмили Ратаковски показала, что носить осенью 2022 (фото)

Эмили Ратаковски, Эмили Ратаковски стиль, Эмили Ратаковски образы, Эмили Ратаковский бред питт, тренды осени 2022
Фото: Getty Images | Эмили Ратаковски

Знаменитость предлагает попробовать "не модную" длину верхней одежды.

Related video

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски показала, что носить осенью 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама прогулялась по Нью-Йорку в стильной и трендовой одежде. Для выхода в свет звезда подиумов польско-еврейского происхождения выбрала кожаное пальто кирпичного оттенка с акцентными рукавами. К аутфиту Ратаковски добавила оранжевую кофту и классические черные прямые брюки. На ногах знаменитости были темные туфли на каблуке.

Волосы американская супермодель оставила распущенными и добавила несколько золотистых украшений.

Эмили Ратаковски в Нью-Йорке

Однако изюминкой осеннего аутфита молодой мамы стала именно длина пальто, ведь одежда до колен давно не появлялась в публичном пространстве в исполнении мировых звезд. Впрочем, Эмили Ратаковски как одна из современных икон моды вполне может снова возобновить тренд на более короткую длину.

Эмили Ратаковски

В настоящее время 31-летняя модель разводится со своим бывшим мужем и отцом ее годовалого сына Сильвестра. Кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард и Эмили Ратаковски поженились в феврале 2018, однако недавно стало известно о многочисленных изменах экс-возлюбленного звезды подиумов.

Напомним, Брэд Питт и Эмили Ратаковски пытаются скрывать свои романтические отношения из-за бывшей жены голливудского актера.

Также Фокус писал о трендовой куртке Эмили Ратаковски за 250 тысяч гривен, которую она продемонстрировала накануне.