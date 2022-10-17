Порушуємо модні правила. Емілі Ратаковскі показала, що носити восени 2022 (фото)

Знаменитість пропонує спробувати "не модну" довжину верхнього одягу.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі показала, що носити восени 2022. Про це пише Daily Mail.

Молода мама прогулялася по Нью-Йорку у стильному та трендовому одязі. Для виходу у світ зірка подіумів польсько-єврейського походження обрала шкіряне пальто цегляного відтінку з акцентними рукавами. До аутфіту Ратаковскі додала помаранчеву кофту та класичні чорні прямі штани. На ногах знаменитості були темні туфлі на підборах.

Волосся американська супермодель залишила розпущеним та додала кілька золотистих прикрас.

[ + – ] Емілі Ратаковскі в Нью-Йорку

Проте родзинкою осіннього аутфіту молодої мами стала саме довжина пальта, адже одяг до колін давно не з'являвся в публічному просторі у виконанні світових зірок. Втім, Емілі Ратаковскі як одна із сучасних ікон моди цілком може знову відновити тренд на коротшу довжину.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Наразі 31-річна модель розлучається зі своїм колишнім чоловіком та батьком її однорічного сина Сильвестра. Кінопродюсер Себастьян Бер-Макклард та Емілі Ратаковскі одружилися у лютому 2018, проте нещодавно стало відомо про численні зради екскоханого зірки подіумів.

Нагадаємо, Бред Пітт та Емілі Ратаковскі намагаються приховувати свої романтичні стосунки через колишню дружину голлівудського актора.

Також Фокус писав про трендову куртку Емілі Ратаковскі за 250 тисяч гривень, яку вона продемонструвала напередодні.