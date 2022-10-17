Канье Уэст покупает соцсеть Parler, популярную среди сторонников Дональда Трампа

Во сколько эта покупка обойдется скандальному рэперу – неизвестно

Related video

Скандальный Канье Уэст покупает социальную сеть Parler, популярную среди консерваторов и сторонников Дональда Трампа. Об этом сообщает CNBC.

Сумма сделки не раскрывается. Состояние самого рэпера оценивается примерно в два миллирада долларов.

"В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны быть уверены, что у нас есть право на свободное самовыражение", — заявил Канье Уэст.

Комментируя соглашение в понедельник, генеральный директор Parlement Technologies Джордж Фармер сказал, что оно "изменит мир и изменит то, что мир думает о свободе слова".

"Канье Уэст делает новаторский шаг в медиа-пространство со свободой слова, и ей никогда не придется бояться, что ее снова удалят из соцсетей. Он еще раз доказывает, что на шаг впереди традиционных медиа-нарративов", — заявил Фармер.

Фармер женат на американской консервативной активистке Кэндис Оуэнс, одной из сторонниц Канье в социальных сетях. Он также является сыном Майкла Фармера, британского консервативного политика, который заседает в верхней палате парламента Великобритании.

Джордж Фармер был назначен генеральным директором Parler в мае прошлого года после того, как спор между его первым инвестором Ребеккой Мерсер и бывшим главой Parler Джоном Матце привел к увольнению Матце.

Мерсер, наследница миллиардера хедж-фонда Роберта Мерсера, является держателем контрольного пакета акций Парлера.

Канье Уэст зарегистрировался в Parler 17 октября после того, как его заблокировали сначала в Instagram, а потом и в Twitter. Канье в переписке с Пи Дидди заявил, что им "управляют евреи". Рэпера заблокировали после жалоб на антисемитизм.

Но на этом Канье не остановился и в подкасте заявил, что Джордж Флойд, смерть которого во время задержания полицией спровоцировала создание движения Black Lives Matter, на самом деле погиб из-за передозировки наркотиков. По официальной версии, Флойд задохнулся, когда полисмен давил ему на шею коленом.

Социальная сеть Parler известна тем, что позиционировала себя как " Twitter без цензуры". Она обрела популярность среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа, который жаловался на то, что в прочих соцсетях ограничивают свободу слова.

Соцсеть Parler, которая первоначально была запущена в 2018 году, стал площадкой, где сторонники Трампа, как считается, договаривались о штурме Капитолия 6 января 2021 года в здании Капитолия. Это привело к тому, что множество технологических компаний, включая Google и Amazon занесли Parler в черный список.

Однако в сентябре Google восстановил приложение в своем Play Store, заявив, что компания изменила некоторые из своих политик модерации контента и правоприменения. Apple восстановила приложение на своей платформе App Store раньше, в апреле 2021 года.