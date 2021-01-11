Никакой больше свободы слова: что известно о соцсети Parler, впавшей в немилость

Резкие высказывания Дональда Трампа привели к тому, что его забанили во всех известных соцсетях, а Parler, которая могла стать его новой трибуной, и вовсе закрылась. Что известно о Parler и причинах ее ликвидации, рассказывает Фокус.

История с баном соцсетей началась уже в 2021 году и связана она напрямую с Дональдом Трампом. Точнее, с его любви к высказыванию личного мнения на страницах в соцсетях. Дональд Трамп еще до своего избрания 45-м президентом США, был весьма активным пользователем соцсетей. Особенно ему нравился Twitter, где он постил по несколько коротких сообщений за день. Причем со своего личного аккаунта. Журналистам не нужно было гадать, что думает глава государства о том, или ином событии. Когда в мире или в США происходило что-то значительное, Трамп немедленно писал о своих впечатлениях, причем иногда весьма экспрессивно. Напомним, когда на президентских выборах победил Джо Байден – Трамп бомбардировал Twitter гневными постами, в которых утверждал, что выборы выиграл он, а все происходящее – происки врагов и результат фальсификаций. И Twitter относился к подобным сообщениям довольно лояльно.

Но после того, как сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий в Вашингтоне 6 января и сорвали утверждение итогов президентских выборов, администрация Twitter вступили в конфронтацию с 45-м президентом США. Сначала они потребовали, чтобы Трамп удалил три записи, в которых он связывал беспорядки с "кражей" его победы на выборах и приостановили его доступ к аккаунту.

[ + – ] Штурм Капитолия в Вашингтоне

[ + – ] Штурм Капитолия в Вашингтоне/Фото: CNN

Спустя 12 часов действующему президенту вернули доступ, однако воспрянувший духом Трамп опубликовал еще два поста, которые снова вызвали недовольство администрации платформы. В одном из них политик заявил, что голоса 75 миллионов "американских патриотов", проголосовавших за него, "будут иметь гигантский вес еще долгое время".

В другой записи политик сообщил, что не намерен присутствовать на инаугурации избранного президента США Джо Байдена. В администрации Twitter сочли, что оба поста можно интерпретировать как отказ от мирной передачи власти и признания законности выборов.

"Использование формулировки "американские патриоты" для описания некоторых его сторонников также воспринимается как поддержка насильственных действий в Капитолии", — отметили в соцсети. А отказ Трампа присутствовать на инаугурации Байдена сторонники Трампа могут воспринять, как призыв к беспорядкам.

После блокировки своего личного аккаунта @realDonaldTrump Трамп попробовал постить на официальной странице президента США @POTUS. Он успел обвинить Twitter в сговоре со своими политическими оппонентами и заявил, что рассмотрит вопрос о создании собственной онлайн-платформы. Соцсеть практически сразу удалила эти записи и ограничила возможность публикации новых постов в аккаунте. Трамп предпринял попытку постить с аккаунта своей кампании @TeamTrump, после чего он также был заблокирован.

Дональд Трамп-младший, старший сын президента США написал в соцсети: "Свобода слова мертва и контролируется левыми повелителями". А личный адвокат Трампа Руди Джулиани написал: "Кого заставят замолчать дальше?".

В результате беспорядков в Вашингтоне, погибло пять человек, десятки получили травмы, около 70 человек были задержаны. В разгар событий Трамп попросил демонстрантов разойтись по домам, вместе с тем подчеркнув, что по-прежнему не признает поражения. В ответ на это заявление несколько крупнейших онлайн-платформ, включая YouTube, Snapchat, Instagram и Facebook, ограничили доступ к аккаунтам Трампа, а TikTok и фотохостинг Pinterest ограничили использование хештэгов, которыми сопровождаются сообщения в поддержку Трампа.

Кроме того, канадский разработчик софта для интернет-магазинов Shopify удалил сразу два магазина с фирменной символикой действующего президента США, а платежная система PayPal закрыла счет для сбора денег сторонников Трампа.

После всех санкций у Трампа и его сторонников оставался последний бастион – соцсеть Parler.

Что такое Parler?

Эта соцсеть мало известна в Украине. Более того, подавляющее большинство узнали о ней только на днях, в связи с баном Трампа на прочих платформах. Это американский сервис микроблогов, который позиционирует себя как конкурент Twitter. Parler (фр. говорить) был запущен в августе 2018 года.

Фото: Parler

Соцсеть гарантировала свободу слова и свободу высказываний, однако пользователи критиковали ее за то, что показатели свободы весьма условны. В частности, бан можно было получить за критику Parler и за оспаривание преобладающих на платформе точек зрения.

Основателями и владельцами соцсети называют выпускников Денверского университета Джона Матце-младшего, Джареда Томпсона и дочь миллиардера Роберта Мерсера, спонсировавшего предвыборную программу Трампа, Ребекку Мерсер. Базируется соцсеть в штате Невада.

[ + – ] Джон Матце-младший

[ + – ] Ребекка Мерсер с отцом

В мае 2019 года аудитория Parler выросла до 100 000 пользователей. В декабре 2018 года твит консервативной активистки Кэндис Оуэнс способствовал единовременному привлечению порядка 40 000 новых пользователей, после чего сервера, не подготовленные к такому наплыву пользователей, упали. В числе первых пользователей были известные представители Республиканской партии: руководитель кампании Трампа Брэд Парскейл, сенатор штата Юта Майкл Ли и адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Еще один приток пользователей произошел в июне 2019 года, когда были зарегистрированы 200 тысяч новых аккаунтов из Саудовской Аравии. В основном это были сторонники наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, которые перешли из Twitter из-за цензуры. Сервера снова не выдержали.

А когда 13 июля 2020 года к соцсети присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару, то многие бразильцы последовали его примеру.

По последним данным у Parler было 10 миллионов пользователей и 4 миллиона активных пользователей. Тут, кроме прочих, "базируются" сторонники Дональда Трампа, консерваторы, сторонники теории заговора и правые экстремисты. Посты в Parler часто содержат крайне правый контент и антисемитизм, в частности от организаций вроде Proud Boys.

Значительный рост числа новых пользователей Parler был зафиксирован после президентских выборов в США в 2020 году. В основном это были сторонники Дональда Трампа, возмущенные цензурированием их записей в других соцсетях, особенно в случае сообщений о возможных фальсификациях на выборах. В течение недели после дня выборов приложение Parler получило еще 1 миллион установок и заняло первое место в числе самых популярных бесплатных приложений в App Store и в Google Play.

Бан Parler

Немудрено, что именно Parler многие рассматривали, как новую трибуну для Дональда Трампа, забаненного в общеизвестных соцсетях. Тем более, что многие его последователи уже давно писали здесь. Но грандиозного "переезда", похоже, не будет.

8 января Google объявил, что заблокировал в своем магазине приложение Parler. "Нам известно о публикациях в приложении Parler, направленных на разжигание непрекращающегося насилия в США" — отметили в Google и заявили, что неоднократно напоминали администрации соцсети о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение продолжилось. За ним последовал Apple. Отмечалось, что пользователи Parler призывали "выслеживать и убивать демократов", "сжечь Капитолий" и подобные посты не удалялись.

Amazon прекратил предоставлять Parler услуги хостинга данных с 23:59 воскресенья, 11 января, по времени тихоокеанского побережья США. Сейчас соцсеть недоступна. В письме, которое отослал отдел Amazon Web Services (AWS), обеспечивающий техническую поддержку и безопасность облачных сервисов, второму лицу в руководстве Parler Эми Пейкофф, отвечающей за выработку политики компании говорится, что эта соцсеть не соответствует пользовательским соглашениям AWS.

"AWS предоставляет технологии и услуги клиентам всего политического спектра, и мы не перестанем уважать право Parler определять для себя, какой контент допускать к публикации на своем сайте. Однако мы не можем предоставлять услуги клиенту, который не в состоянии оперативно обнаружить и удалить тот контент, который подстрекает или поощряет к насилию", — говорится в письме.

Исполнительный директор Parler Джон Матце-младший отреагировал на решение Amazon, обвинив крупные технологические гиганты в скоординированной атаке на свободу слова и в попытке уничтожить конкуренцию на свободном рынке. Он также сообщил, что соцсеть может оказаться недоступной для пользователей на неделю, поскольку ей придется перестраивать свой сайт заново.

"Мы не прогнемся под политически мотивированные компании и авторитарных диктаторов, ненавидящих свободу слова!" — написал он ранее в своей соцсети.

Что теперь будет с Parler?

Пользователи Parler апеллируют к свободе слова, и первой поправке к Конституции США, которая гласит, что "конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб".

Однако соцсети, банящие Трампа, являются частными компаниями, в которых действуют учрежденные правила их создателями, а не конгрессом. И бан тех, или иных пользователей не является нарушением первой поправки. Соцсети уже давно вышли за рамки изначальной задумки — быть средством коммуникации для обычных людей, — приняв облик "независимых" медиа. Но действительно ли можно считать их независимыми, в то время, когда политики и другие влиятельные лица активно используют их в качестве своих трибун?

Parler может выйти из ситуации несколькими способами разной степени вероятности:

Соцсеть может активно продвигать свой сайт, с которого можно скачать приложение, но не через Google и Facebook, а например, через русский Яндекс

Может делать внешнюю рекламу, размещая QR-коды

Открыть альтернативный магазин приложений вместо Google Play и Apple Store

Объединиться с Павлом Дуровым на базе Telegram.

Павел Дуров уже высказался о происходящем в мире социальных сетей: "Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить приложения, которые вы используете, в то время как на Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK", – сказал он.

А у Трампа появились более серьезные проблемы, нежели бан в соцсетях. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 10 января опубликовала сообщение с призывом к вице-президенту Майку Пенсу инициировать реализацию 25-й поправки к Конституции и отстранить президента Дональда Трампа от должности. К слову, в Parler звучали призывы сжечь Капитолий и Пелоси вместе с ним.