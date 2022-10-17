Каньє Вест купує соцмережу Parler, популярну серед прихильників Дональда Трампа

Скільки ця покупка обійдеться скандальному реперу – невідомо

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Скандальний Каньє Вест купує соціальну мережу Parler, популярну серед консерваторів та прихильників Дональда Трампа. Про це повідомляє CNBC.

Суму угоди не розкривають. Стан самого репера оцінюється приблизно у два мільярди доларів.

"У світі, де консервативні погляди вважаються спірними, ми маємо бути впевнені, що у нас є право на вільне самовираження", — заявив Каньє Вест.

Коментуючи угоду в понеділок, генеральний директор Parlement Technologies Джордж Фармер сказав, що вона "змінить світ і змінить те, що світ думає про свободу слова".

"Каньє Вест робить новаторський крок у медіапростір зі свободою слова, і їй ніколи не доведеться боятися, що її знову видалять із соцмереж. Він ще раз доводить, що на крок попереду традиційних медіанаративів", — заявив Фармер.

Фармер одружений з американською консервативною активісткою Кендіс Овенс, однією з прихильниць Каньє в соціальних мережах. Він також є сином Майкла Фармера, британського консервативного політика, котрий засідає у верхній палаті парламенту Великобританії.

Джордж Фармер був призначений генеральним директором Parler у травні минулого року після того, як суперечка між його першою інвесторкою Ребеккою Мерсер і колишнім головою Parler Джоном Матце спричинила звільнення Матце.

Мерсер, спадкоємиця мільярдера гедж-фонду Роберта Мерсера, є власником контрольного пакету акцій Парлера.

Каньє Вест зареєструвався в Parler 17 жовтня після того, як його заблокували спочатку в Instagram, а потім і в Twitter. Каньє у листуванні з Пі Дідді заявив, що ним "керують євреї". Репера заблокували після скарг на антисемітизм.

Але на цьому Каньє не зупинився і в подкасті заявив, що Джордж Флойд, смерть якого під час затримання поліцією спровокувала створення руху Black Lives Matter, загинув через передозування наркотиків. За офіційною версією, Флойд задихнувся, коли полісмен тиснув на шию коліном.

Соціальна мережа Parler відома тим, що позиціонувала себе як Twitter без цензури. Вона набула популярності серед прихильників екс-президента США Дональда Трампа, який скаржився на те, що в інших соцмережах обмежують свободу слова.

Соцмережа Parler, яка спочатку була запущена у 2018 році, стала майданчиком, де прихильники Трампа, як вважається, домовлялися про штурм Капітолію 6 січня 2021 року в будівлі Капітолію. Це призвело до того, що безліч технологічних компаній, разом з Google і Amazon, занесли Parler до чорного списку.

Однак у вересні Google відновив додаток у своєму Play Store, заявивши, що компанія змінила деякі зі своїх політик модерації контенту та правозастосування. Apple відновила програму на своїй платформі App Store раніше, у квітні 2021 року.