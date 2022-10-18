Мадонна в откровенном корсете процитировала любимого поэта (фото)

Знаменитость показала новую прическу и трендовые брови.

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64-летняя американская певица Мадонна поделилась очередной порцией провокационных снимков. В своем Instagram с более 18 млн подписчиков поп-дива показала откровенные кадры.

На фото скандальная артистка позировала в черном шелковом бюстгальтере с кружевными вставками и эротичном корсете с ремнями. Традиционно, Мадонна добавила к своему провокационному аутфиту колготки в сеточку. Также знаменитость продемонстрировала длинные трендовые перчатки и серебряные очки.

В качестве аксессуаров к луку звезда выбрала серьги-крестики, многочисленные кольца и массивные браслеты.

Светло-розовые волосы и осветленные трендовые брови завершили откровенный образ Мадонны.

[ + – ] Мадонна

"Улыбаться чертям — полезная, изученная вещь. Глотание дискомфорта вниз на пиках. Крепко держа его в своем животе. Старение только внутри. Держа это вечно сексуальным... Это стихотворение одного из моих любимых поэтов", — подписала карусель фото американская поп-дива.

[ + – ] Мадонна Фото: Instagram madonna

Мадонна часто провоцирует публику и свою аудиторию. Певица выставляет откровенные фото, целуется на камеру с женщинами и делает провокационные заявления. Недавно она намекнула на свою бисексуальность кратким видео в TikTok.

Напомним, Мадонна вместе с дочерью Лурдес Леон вместе вышли в свет.

Также Фокус писал о новой прическе 64-летней Мадонны.