Мадонна у відвертому корсеті процитувала улюбленого поета (фото)

Знаменитість показала нову зачіску та трендові брови.

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64-річна американська співачка Мадонна поділилася черговою порцією провокаційних знімків. У своєму Instagram з понад 18 млн підписників поп-діва показала відверті кадри.

На фото скандальна артистка позувала в чорному шовковому бюстгальтері з мереживними вставками та еротичному корсеті з ременями. Традиційно, Мадонна додала до свого провокативного аутфіту колготки у сіточку. Також знаменитість продемонструвала довгі трендові рукавички та срібні окуляри.

Як аксесуари до луку зірка обрала сережки-хрестики, численні каблучки та масивні браслети.

Світло-рожеве волосся та трендові освітлені брови завершили відвертий образ Мадонни.

[ + – ] Мадонна

"Посміхатися чортам — корисна, вивчена річ. Ковтання дискомфорту вниз на піках. Міцно тримаючи його у своєму животі. Старіння лише всередині. Тримаючи це вічно сексуальним… Це вірш одного з моїх улюблених поетів", — підписала карусель фото американська поп-діва.

[ + – ] Мадонна Фото: Instagram madonna

Мадонна часто провокує публіку та свою аудиторію. Співачка виставляє відверті фото, цілується на камеру з жінками та робить провокаційні заяви. Нещодавно вона натякнула на свою бісексуальність коротким відео в TikTok.

Нагадаємо, Мадонна разом з донькою Лурдес Леон разом вийшли у світ.

Також Фокус писав про нову зачіску 64-річної Мадонни.