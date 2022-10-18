Мадонна у відвертому корсеті процитувала улюбленого поета (фото)
Знаменитість показала нову зачіску та трендові брови.
64-річна американська співачка Мадонна поділилася черговою порцією провокаційних знімків. У своєму Instagram з понад 18 млн підписників поп-діва показала відверті кадри.
На фото скандальна артистка позувала в чорному шовковому бюстгальтері з мереживними вставками та еротичному корсеті з ременями. Традиційно, Мадонна додала до свого провокативного аутфіту колготки у сіточку. Також знаменитість продемонструвала довгі трендові рукавички та срібні окуляри.
Як аксесуари до луку зірка обрала сережки-хрестики, численні каблучки та масивні браслети.
Світло-рожеве волосся та трендові освітлені брови завершили відвертий образ Мадонни.
"Посміхатися чортам — корисна, вивчена річ. Ковтання дискомфорту вниз на піках. Міцно тримаючи його у своєму животі. Старіння лише всередині. Тримаючи це вічно сексуальним… Це вірш одного з моїх улюблених поетів", — підписала карусель фото американська поп-діва.
Мадонна часто провокує публіку та свою аудиторію. Співачка виставляє відверті фото, цілується на камеру з жінками та робить провокаційні заяви. Нещодавно вона натякнула на свою бісексуальність коротким відео в TikTok.
Нагадаємо, Мадонна разом з донькою Лурдес Леон разом вийшли у світ.
Також Фокус писав про нову зачіску 64-річної Мадонни.