Наталья Могилевская пыталась сбить дрон-камикадзе (видео)

Артистка боялась, чтобы вражеская "птичка" не упала на ее дом.

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47-летняя украинская певица Наталья Могилевская пыталась сбить иранский вражеский дрон над своим домом 17 октября 2022. Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram.

Звезда сцены успела снять короткое видео, на котором видно, как дрон-камикадзе Shahed-136 пролетает прямо над ее домом.

Наталья Могилевская призналась, что, несмотря на страх, они с соседями пытались сбить "смертельную птицу". При этом артистка боялась, что дрон-камикадзе мог упасть на их дома.

"Вражеский дрон над моим домом сегодня. Было очень страшно, потому что все мы с соседями пытались его сбить, и я боялась, чтобы он не упал на наши дома", — отметила украинская певица.

[ + – ] Вражеский дрон над домом Натальи Могилевской

17 октября 2022 года российские войска обстреляли столицу Украины иранскими дронами-камикадзе. В частности, разрушено 120-летнее историческое здание и убиты несколько человек. Известно о гибели беременной женщины и ее мужа. Украинская сторона официально признала Иран соучастником РФ в полномасштабной войне.

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о своем разрушенном доме в Киевской области.

Также Фокус писал о новом избраннике Натальи Могилевской, с которым она начала романтические отношения во время полномасштабной войны.