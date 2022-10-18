Наталія Могилевська намагалася збити дрон-камікадзе (відео)

Артистка боялася, аби ворожа "пташка" не впала на її будинок.

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47-річна українська співачка Наталія Могилевська намагалася збити іранський ворожий дрон над своїм будинком 17 жовтня 2022. Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram.

Зірка сцени встигла зняти коротке відео, на якому видно, як дрон-камікадзе Shahed-136 пролітає прямо над її будинком.

Наталя Могилевська зізналася, що, попри страх, вони із сусідами намагалися збити "смертельну пташку". Разом з цим, артистка боялася, що дрон-камікадзе міг впасти на їхні будинки.

"Ворожий дрон над моїм будинком сьогодні. Було дуже страшно, тому що всі ми з сусідами намагалися його збити, і я боялася, щоб він не впав на наші будинки", — зазначила українська співачка.

[ + – ] Ворожий дрон над будинком Наталії Могилевської

17 жовтня 2022 російські війська обстріляли столицю України іранськими дронами-камікадзе. Зокрема зруйновано 120-річну історичну будівлю та вбито кількох людей. Відомо про загибель вагітної жінки та її чоловіка. Українська сторона офіційно визнала Іран співучасником РФ у повномасштабній війні.

Нагадаємо, Наталія Могилевська розповіла про зруйнований будинок на Київщині.

Також Фокус писав про нового обранця Наталії Могилевської, з яким вона розпочала романтичні стосунки під час повномасштабної війни.