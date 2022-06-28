"Справжнє насильство". Наталя Могилевська розповіла про зруйнований будинок у Бучі

Спочатку з дому все винесли, а згодом його підірвали.

Українська співачка Наталя Могилевська розповіла про свій зруйнований будинок російськими військами у Бучі.

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Народна артистка України зізналася, що її оселя повністю знищена.

"Наш дім це, як наша друга шкіра. Настільки неприємно, коли інші люди торкаються брудними руками твого інтимного простору. Це для мене справжнє насильство", – розповіла Могилевська.

Зокрема 46-річна співачка зазначила, що в її будинку все було розкрадено. Російські окупанти винесли навіть капці, постільну білизну та решітку з плити. Після того, як ворожі війська відступали, будинок Могилевської підірвали.

Наталя Могилевська залишається в Україні, попри загрозу для життя, та активно воює на інформаційному та культурному фронтах. Артистка готує авторську виставу.

[ + – ] Наталя Могилевська розповіла про життя в умовах війни

"Вистава "Я вдома" виткана з реальних подій цієї війни, з мого життя, пережитих емоцій. Вірші та пісні, які народжувалися під час переїздів, концертів та зустрічей з військовими, пораненими та людьми, які постраждали від окупації", — розповіла українська співачка.

[ + – ] Наталя Могилевська готує авторську виставу "Я вдома"

Нагадаємо, будинок української співачки Ірини Білик також практично зруйнували ворожі війська. Уцілів лише дорогий рояль знаменитості.

Також Фокус писав про нового бойфренда Наталі Могилевської. За словами артистки, вона закохалася під час війни.