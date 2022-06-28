"Настоящее насилие". Наталья Могилевская рассказала о разрушенном доме в Буче

Сначала из дома все вынесли, а потом его взорвали.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своем разрушенном доме российскими войсками в Буче.

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Народная артистка Украины призналась, что ее дом полностью уничтожен.

"Наш дом это как наша вторая кожа. Настолько неприятно, когда другие люди касаются грязными руками твоего интимного пространства. Это для меня настоящее насилие", – рассказала Могилевская.

В частности, 46-летняя певица отметила, что в ее доме все было разворовано. Российские оккупанты вынесли даже тапочки, постельное белье и решетку с плиты. После того как вражеские войска отступали, дом Могилевской взорвали.

Наталья Могилевская остается в Украине, несмотря на угрозу жизни, и активно воюет на информационном и культурном фронтах. Артистка готовит авторское представление.

[ + – ] Наталья Могилевская рассказала о жизни в условиях войны

"Выступление "Я дома" соткано из реальных событий этой войны, из моей жизни, пережитых эмоций. Стихи и песни, которые рождались во время переездов, концертов и встреч с военными, ранеными и пострадавшими от оккупации людьми", — рассказала украинская певица.

[ + – ] Наталья Могилевская готовит авторское представление "Я дома"

Напомним, дом украинской певицы Ирины Билык также полностью разрушили вражеские войска. Уцелел только дорогой рояль знаменитости.

Также Фокус писал о новом бойфренде Натальи Могилевской. По словам артистки, она влюбилась во время войны.