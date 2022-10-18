Джеффа Безоса заметили на свидании с возлюбленной (фото)

Пара прибыла в Италию по уважительной причине.

Related video

58-летний американский предприниматель Джефф Безос отправился в романтический уикенд со своей возлюбленной Лорен Санчес. Об этом пишет Hola.

Пара была замечена во время свиданий в Риме. Основатель Amazon и его девушка прогуливались рука об руку во время осмотра исторических памяток, а также они нашли время, чтобы отведать блюда итальянской кухни. Однако бизнесмен и его избранница были там по очень важной причине.

52-летняя Лорен Санчес рассказала в социальных сетях о том, как ее возлюбленный получил в Ватикане награду "Пророки филантропии Галилея". Произнося эмоциональную речь и рассказывая о невероятном достижении, американская журналистка призналась, что "очень гордится" им.

[ + – ] Джефф Безос и Лорен Санчес в Италии

Звездная пара выглядела очень элегантно во время визита в Рим, а Джефф Безос был одет в светло-голубую рубашку и темно-синие брюки, дополненные парой белых кроссовок и очками-авиаторами. Тем временем его возлюбленная выбрала черное платье без бретелей, усыпанное драгоценными камнями, в сочетании с элегантными туфлями, черным клатчем и солнцезащитными очками в стиле Безоса.

Влюбленные наслаждались поездкой в Колизей, прогуливаясь по римским улицам и любуясь видами вечного города. Они также нашли время, чтобы остановиться в пиццерии и продолжили свой путь вниз по лестнице на площади Испании.

[ + – ] Джефф Безос и Лорен Санчес в Италии

В частности, миллиардер и журналистка также были замечены за романтическим ужином в ресторане Aroma в Риме, где они целовались в ожидании вкусной еды и вина.

Джефф Безос развелся с Маккензи Скотт в 2019. Тогда же сразу стало известно о романе предпринимателя с Лорен Санчес, которая, как сообщается, и стала причиной разрыва прежнего брака Безоса.

Напомним, бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи разводится со своим вторым мужем, школьным учителем химии.

Также Фокус писал о роскошном красном платье Лорен Санчес, в котором она с возлюбленным посетила премьеру "Властелина колец".