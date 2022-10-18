Джеффа Безоса помітили на побаченні з коханою (фото)

Пара прибула до Італії з поважної причини.

Related video

58-річний американський підприємець Джефф Безос відправився в романтичний вікенд зі своєю коханою Лорен Санчес. Про це пише Hola.

Пару помітили під час побачень у Римі. Засновник Amazon та його дівчина прогулювалося рука об руку під час огляду історичних пам'яток, а також вони знайшли час, щоб скуштувати страви італійської кухні. Проте бізнесмен та його обраниця були там з дуже важливої ​​причини.

52-річна Лорен Санчес розповіла в соціальних мережах про те, як її коханий отримав у Ватикані нагороду "Пророки філантропії Галілея". Виголошуючи емоційну промову та розповідаючи про неймовірне досягнення, американська журналістка зізналася, що "дуже пишається" ним.

[ + – ] Джефф Безос та Лорен Санчес в Італії

Зіркова пара виглядала дуже елегантно під час візиту в Рим, а Джефф Безос був одягнений у світло-блакитну сорочку та темно-сині штани, доповнені парою білих кросівок і сонцезахисними окулярами-авіаторами. Тим часом його кохана обрала чорну сукню без бретелей, усипану дорогоцінними каменями, у поєднанні з елегантними туфлями, чорним клатчем і сонцезахисними окулярами у стилі Безоса.

Закохані насолоджувалися поїздкою до Колізею, прогулюючись римськими вулицями та милуючись видами вічного міста. Вони також знайшли час, щоб зупинитися в піцерії та продовжили свій шлях вниз сходами площі Іспанії.

[ + – ] Джефф Безос та Лорен Санчес в Італії

Зокрема мільярдер та журналістка також були помічені за романтичною вечерею в ресторані Aroma в Римі, де вони цілувалися в очікуванні смачної їжі та вина.

Джефф Безос розлучився з Маккензі Скотт у 2019. Тоді ж одразу стало відомо про роман підприємця з Лорен Санчес, яка, як повідомляється, і стала причиною розриву колишнього шлюбу Безоса.

Нагадаємо, колишня дружина Джеффа Безоса Маккензі розлучається зі своїм другим чоловіком, шкільним учителем хімії.

Також Фокус писав про розкішну червону сукню Лорен Санчес, у якій вона з коханим відвідала прем'єру "Володаря перснів".