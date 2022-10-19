На аукцион выставили кусочек свадебного торта принцессы Дианы

Кусочек торта с 1981 года хранил Найджел Рикеттс, работавший в Букингемском дворце.

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На аукцион выставили кусочек королевской истории в прямом смысле этого слова. Бывший работник Букингемского дворца продает ломтик свадебного торта принцессы Дианы и принца Чарльза. Его подавали в 1981 году на свадебном ужине. Об этом пишет Daily Mail.

Цена на кусочек торта в белой коробке с монограммой стартует от 300 фунтов стерлингов. Цена на благодарственную записку от принца Чарльза и принцессы Дианы — от 150 фунтов.

Известно, что Рикеттс, королевский мебельщик и реставратор, подарил молодоженам письменный стол. Так что в записке написано: "Диана и я несказанно тронуты тем, что вы приложили столько усилий, чтобы найти что-то столь в высшей степени полезное. И я могу заверить вас, что мы будем беречь его, в каком бы доме он не был поставлен".

Фото: Dore & Rees

[ + – ] Благодарственная записка от молодоженов Фото: Dore & Rees

Также мистеру Рикеттсу было отправлено несколько приглашений на рождественские танцы, устроенные королевой и принцем Филиппом в Букингемском дворце и Виндзорском замке в начале 1980-х годов. Он работал при дворе с 1980-го по 1985 год.

Считается, что прямоугольный ломтик, который выглядит вполне свежим и аппетитным, отрезали от нижнего яруса огромного свадебного торта, который подавали на свадебном ужине.

[ + – ] Кусочек торта, отрезанный 41 год назад Фото: Dore & Rees

На крышке белой коробки есть знак отличия принца Уэльского, а также инициалы C и D каллиграфическим письмом и надпись "Букингемский дворец, 29 июля 1981 года".

Рикеттс умер в начале этого года, и эксперт аукционной компании Dore and Rees из Фрома, Сомерсет, был вызван к нему домой в Уэстбери, Уилтшир, чтобы оценить некоторые предметы.

Внутри белой коробки он обнаружил свадебный торт, все еще завернутый в салфетку и жиронепроницаемую бумагу.

Несмотря на свой возраст, десерт почти не испортился, вероятно, сохранилось из-за большого количества алкоголя, который был использован для его изготовления.

[ + – ] Свадебный торт Дианы и Чарльза Фото: Архивное фото

Напомним, за "свадьбой века" Чарльза, нынешнего короля Карла III, и принцессы Дианы наблюдали около 750 миллионов человек по всему миру, а по всему Соединенному Королевству устраивались уличные вечеринки, посвященные этому событию.

Всего для свадьбы было приготовлено 23 официальных торта, в том числе многослойный фруктовый торт высотой 5 футов и весом 90 кг.

В 2014 году аналогичный кусочек был продан за 1375 долларов (990 фунтов стерлингов) на аукционе в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

А кусок глазури с королевского торта с гербом продали за 1850 фунтов стерлингов в прошлом году.

Напомним, огромный пятиярусный торт Чарльза и Дианы был создан главным пекарем Королевской военно-морской кулинарной школы Дэвидом Эйвери. На это ушло 11 недель.