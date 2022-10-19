На аукціон виставили шматочок весільного торта принцеси Діани

Шматок торта з 1981 року зберігав Найджел Рікеттс, який працював у Букінгемському палаці.

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На аукціон виставили шматочок королівської історії у прямому значенні цього слова. Колишній працівник Букінгемського палацу продає скибочку весільного торта принцеси Діани та принца Чарльза. Його подавали 1981 року на весільній вечері. Про це пише Daily Mail.

Ціна на шматочок торта у білій коробці з монограмою стартує від 300 фунтів стерлінгів. Ціна на записку подяки від принца Чарльза і принцеси Діани — від 150 фунтів.

Відомо, що Рікеттс, королівський мебляр і реставратор, подарував молодятам письмовий стіл. Так що в записці написано: "Діана і я неймовірно зворушені тим, що ви доклали стільки зусиль, щоб знайти щось настільки надзвичайно корисне. І я можу запевнити вас, що ми будемо берегти його, в якому б будинку його б "не поставили".

Фото: Dore & Rees

[ + – ] Подячна записка від молодят Фото: Dore & Rees

Також містеру Рікеттсу відправили кілька запрошень на різдвяні танці, влаштовані королевою та принцом Філіпом у Букінгемському палаці та Віндзорському замку на початку 1980-х років. Він працював при дворі з 1980 по 1985 рік.

Вважається, що прямокутну скибочку, яка виглядає цілком свіжою і апетитною, відрізали від нижнього ярусу величезного весільного торта, який подавали на весільній вечері.

[ + – ] Шматок торта, відрізаний 41 рік тому Фото: Dore & Rees

На кришці білої коробки є відзнака принца Уельського, а також ініціали C і D каліграфічним листом та напис "Букінгемський палац, 29 липня 1981 року".

Рікеттс помер на початку цього року, і експерт аукціонної компанії Dore and Rees з Фрома, Сомерсет, був викликаний до нього додому в Вестбері, Вілтшир, щоб оцінити деякі предмети.

Усередині білої коробки він виявив весільний торт, все ще загорнутий у серветку та жиронепроникний папір.

Наперекір свій вік, десерт майже не зіпсувався, ймовірно, зберігся через велику кількість алкоголю, який використали для його виготовлення.

[ + – ] Весільний торт Діани та Чарльза Фото: Архивное фото

Нагадаємо, за "весіллям століття" Чарльза, нинішнього короля Карла III, та принцеси Діани спостерігали близько 750 мільйонів людей по всьому світу, а по всьому Сполученому Королівству влаштовувалися вуличні вечірки, присвячені цій події.

Всього для весілля приготовили 23 офіційні торти, зокрема багатошаровий фруктовий торт заввишки 5 футів та вагою 90 кг.

У 2014 році аналогічний шматочок продали за 1375 доларів (990 фунтів стерлінгів) на аукціоні в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

А шматок глазурі з королівського торта з гербом продали за 1850 фунтів стерлінгів минулого року.

Нагадаємо, величезний п'ятиярусний торт Чарльза та Діани створив головний пекар Королівської військово-морської кулінарної школи Девід Ейвері. На це пішло 11 тижнів.