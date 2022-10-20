Вкус из детства: лучший рецепт каши из тыквы от Лизы Глинской
Приготовление этого блюда не займет много времени.
Каша из тыквы с пшеном и молоком – блюдо, которое у многих ассоциируется с детством, когда таким кушаньем угощала бабушка. Приготовить его очень просто, а вкус напомнит о самых трогательных моментах. Что нужно для того, чтобы получилась идеальная каша, в своем блоге рассказала известный украинский кулинар, победительница второго сезона шоу "МастерШеф" Лиза Глинская.
Каша из тыквы с молоком и пшеном
Ингредиенты:
- Тыква – 500 гр;
- Пшено – 200 гр;
- Молоко – 1 литр;
- Сахар (или мед) – 50-60 гр;
- Сливочное масло – 100 гр;
- Корица – по желанию;
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
Тыкву помыть, очистить и нарезать кубиками, а пшено хорошо промыть. В кастрюлю сложить тыкву, пшено, молоко, сахар (или мед), корицу, соль и 50 граммов масла. Варить все на медленном огне полчаса. Затем снять кастрюлю с огня и отправить ее на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку. При подаче на теплую кашу можно положить кусочек масла.
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