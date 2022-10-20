Вкус из детства: лучший рецепт каши из тыквы от Лизы Глинской

Приготовление этого блюда не займет много времени.

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Каша из тыквы с пшеном и молоком – блюдо, которое у многих ассоциируется с детством, когда таким кушаньем угощала бабушка. Приготовить его очень просто, а вкус напомнит о самых трогательных моментах. Что нужно для того, чтобы получилась идеальная каша, в своем блоге рассказала известный украинский кулинар, победительница второго сезона шоу "МастерШеф" Лиза Глинская.

Каша из тыквы с молоком и пшеном

Ингредиенты:

Тыква – 500 гр;

Пшено – 200 гр;

Молоко – 1 литр;

Сахар (или мед) – 50-60 гр;

Сливочное масло – 100 гр;

Корица – по желанию;

Щепотка соли.

Способ приготовления:

Тыкву помыть, очистить и нарезать кубиками, а пшено хорошо промыть. В кастрюлю сложить тыкву, пшено, молоко, сахар (или мед), корицу, соль и 50 граммов масла. Варить все на медленном огне полчаса. Затем снять кастрюлю с огня и отправить ее на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку. При подаче на теплую кашу можно положить кусочек масла.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить из тыквы вкусные и полезные блюда на каждый день, в том числе десерты.