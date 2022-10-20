Смак із дитинства: найкращий рецепт каші з гарбуза від Лізи Глінської

Приготування цієї страви не вимагає багато часу.

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Каша з гарбуза з пшоном і молоком — страва, яка в багатьох асоціюється з дитинством, коли такою стравою частувала бабуся. Приготувати її дуже просто, а смак нагадає про найзворушливіші моменти. Що потрібно для того, щоб вийшла ідеальна каша, у своєму блозі розповіла відома українська пані кулінар, переможниця другого сезону шоу "МастерШеф" Ліза Глінська.

Каша з гарбуза з молоком і пшоном

Інгредієнти:

гарбуз — 500 г;

пшоно — 200 г;

молоко — 1 л;

цукор (або мед) — 50-60 г;

вершкове масло — 100 г;

кориця — за бажанням;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Гарбуз помити, очистити і нарізати кубиками, а пшоно добре промити. У каструлю скласти гарбуз, пшоно, молоко, цукор (або мед), корицю, сіль і 50 г масла. Варити все на повільному вогні пів години. Потім зняти каструлю з вогню та відправити її на 20 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку. При подачі на теплу кашу можна покласти шматочок олії.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати з гарбуза смачні та корисні страви на кожен день, зокрема десерти.