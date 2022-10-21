Брат Джорджа Флойда подал в суд на Канье Веста

Поводом для иска стали высказывания Канье Веста о причинах смерти Флойда.

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Рэпер и модельер, официально сменивший имя на Ye, в эпизоде ​​подкаста "Drink Champs" обсуждал смерть Флойда от рук бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Шовена, пишет ABC News.

"Я смотрел документальный фильм о Джордже Флойде, который выпустила Кэндис Оуэнс. Двое его соседей по комнате сказали, что им нужен такой высокий парень, как я, и в день его смерти он читал молитву в течение восьми минут. Колено (полицейского Дерека Шовина) даже не было на его (Флойда) шее", — сказал Уэст в подкасте.

Кроме того, он сказал, что смерть Джорджа наступила от передозировки фентанила.

В прошлом году присяжные признали Дерека Шовена виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени за то, что в мае 2020 года его колено было прижато к задней части шеи Флойда более 9 минут, в то время как Флойд был в наручниках и сказал: " Я не могу дышать".

Брат Джорджа Флойда рассматривает возможность подать в суд на Канье Уэста из-за комментариев, предполагающих, что его брат умер от употребления фентанила.

"Мы рассматриваем судебный процесс от имени Филониза, брата Джорджа Флойда, в отношении ложных заявлений Канье о смерти Флойда", — заявил ABC News адвокат Ли Мерритт, представляющий семью Флойда.

Напомним, что братья и бывшая невеста погибшего считают, что экс-полицейский, приговоренный к 22,5 годам тюремного заключения, заслуживает большего наказания.