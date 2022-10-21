Брат Джорджа Флойда подав до суду на Каньє Веста

Приводом для позову стали висловлювання Каньє Веста про причини смерті Флойда.

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Репер і модельєр, який офіційно змінив ім'я на Ye, в епізоді підкасту Drink Champs обговорював смерть Флойда від рук колишнього поліцейського Міннеаполіса Дерека Шовена, пише ABC News.

"Я дивився документальний фільм про Джорджа Флойда, який випустила Кендіс Овенс. Двоє його сусідів по кімнаті сказали, що їм потрібен такий високий хлопець, як я, і в день його смерті він читав молитву протягом восьми хвилин. Коліно (поліцейського Дерека Шовіна) навіть не було на його (Флойда) шиї", — сказав Вест у підкасті.

Крім того, він сказав, що смерть Джорджа настала від передозування фентанілу.

Минулого року присяжні визнали Дерека Шовена винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня та ненавмисному вбивстві другого ступеня за те, що в травні 2020 року його коліно було притиснуте до задньої частини шиї Флойда понад 9 хвилин, тоді як Флойд був у наручниках і сказав: "Я не можу дихати".

Брат Джорджа Флойда розглядає можливість подати до суду на Каньє Веста через коментарі, які передбачають, що його брат помер від вживання фентанілу.

"Ми розглядаємо судовий процес від імені Філоніза, брата Джорджа Флойда, щодо хибних заяв Каньє про смерть Флойда", — заявив ABC News адвокат Лі Меррітт, який представляє родину Флойда.

Нагадаємо, що брати й колишня наречена загиблого вважають, що експоліцейський, засуджений до 22,5 року тюремного ув'язнення, заслуговує на більше покарання.