Вбивство Джорджа Флойда: експоліцейський Дерек Шовін засуджений до 22,5 років в'язниці (відео)

Під час засідання суду Дерек Шовін висловив співчуття родині загиблого афроамериканця, анонсувавши при цьому "цікаву інформацію" в майбутньому.

Ексспівробітник американської поліції Дерек Шовін визнаний винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда у 2020 році і засуджений до 22,5 років позбавлення волі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як повідомляє Associated Press, колишній офіцер поліції Міннеаполіса отримав менший термін, ніж того просила прокуратура (30 років позбавлення волі).

Уточнюється, що при хорошій поведінці 45-річний Шовін може бути звільнений умовно-достроково приблизно через 15 років.

На суді Шовін висловив співчуття родині загиблого афроамериканця.

"Хочу висловити свої співчуття родині Флойда. В майбутньому зʼявиться також інша цікава інформація. Я сподіваюся, що це дасть вам певний спокій", — сказав він, не вдаючись у подробиці.

Адвокат Дерека Шовіна назвав смерть Флойда "трагедією" і заявив, що "мозок Шовіна забитий всякими думками з того дня".

Мати Дерека Шовіна, Керолайн Полента, виступила з проханням про помилування для сина, заявивши, що його репутація несправедливо зведена до "агресивної, безсердечної та байдужої людини і расиста".

"Я можу сказати вам, що це далеко від істини. Хочу, щоб цей суд знав, що все це неправда і що мій син хороша людина", — сказала вона судді.

Нагадаємо, в травні колишній поліцейський Дерек Шовін, визнаний американським судом винним у ненавмисному вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, був не згоден з рішенням присяжних і вимагав нового судового розгляду.

Раніше всі 12 присяжних одноголосно виступили за всіма пунктами звинувачення експоліцейському: в умисному вбивстві другого ступеня (без обтяжувальних обставин), ненавмисному вбивстві і в убивстві третього ступеня.

25 травня 2020 року в Міннеаполісі при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда поліцейський Дерек Шовін задушив його коліном. Частина американців побачили у цьому черговий прояв дискримінації, що вилилося в масові протести по всій країні.