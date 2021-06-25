Вбивство Джорджа Флойда: експоліцейський Дерек Шовін засуджений до 22,5 років в'язниці (відео)
Під час засідання суду Дерек Шовін висловив співчуття родині загиблого афроамериканця, анонсувавши при цьому "цікаву інформацію" в майбутньому.
Ексспівробітник американської поліції Дерек Шовін визнаний винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда у 2020 році і засуджений до 22,5 років позбавлення волі.
Як повідомляє Associated Press, колишній офіцер поліції Міннеаполіса отримав менший термін, ніж того просила прокуратура (30 років позбавлення волі).
Уточнюється, що при хорошій поведінці 45-річний Шовін може бути звільнений умовно-достроково приблизно через 15 років.
На суді Шовін висловив співчуття родині загиблого афроамериканця.
"Хочу висловити свої співчуття родині Флойда. В майбутньому зʼявиться також інша цікава інформація. Я сподіваюся, що це дасть вам певний спокій", — сказав він, не вдаючись у подробиці.
Адвокат Дерека Шовіна назвав смерть Флойда "трагедією" і заявив, що "мозок Шовіна забитий всякими думками з того дня".
Мати Дерека Шовіна, Керолайн Полента, виступила з проханням про помилування для сина, заявивши, що його репутація несправедливо зведена до "агресивної, безсердечної та байдужої людини і расиста".
"Я можу сказати вам, що це далеко від істини. Хочу, щоб цей суд знав, що все це неправда і що мій син хороша людина", — сказала вона судді.
Нагадаємо, в травні колишній поліцейський Дерек Шовін, визнаний американським судом винним у ненавмисному вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, був не згоден з рішенням присяжних і вимагав нового судового розгляду.
Раніше всі 12 присяжних одноголосно виступили за всіма пунктами звинувачення експоліцейському: в умисному вбивстві другого ступеня (без обтяжувальних обставин), ненавмисному вбивстві і в убивстві третього ступеня.
25 травня 2020 року в Міннеаполісі при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда поліцейський Дерек Шовін задушив його коліном. Частина американців побачили у цьому черговий прояв дискримінації, що вилилося в масові протести по всій країні.