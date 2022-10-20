"Угрожают убить": Демна Гвасалия рассказал, почему не может вернуться в Грузию

Дизайнер долгое время скрывал свою сексуальную ориентацию.

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41-летний креативный директор французского модного дома Balenciaga, основанного в 1917 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой, признался, что он не может вернуться в свою родную Грузию, поскольку из-за его сексуальной ориентации ему грозит смерть, пишет NYT Style Magazine.

"Я не могу вернуться в Грузию, потому что люди угрожают убить меня, если я вернусь. … Мой собственный дядя – один из них", – говорит он.

Гвасалия много лет держал в тайне свою ориентацию. Он не открывался родителям до 32 лет, хотя в 25 лет у него появился парень. В 2017-м дизайнер сочетался браком с композитором и музыкантом Лоиком Гомесом, известным своим сценическим псевдонимом BFRND. Пара познакомилась в Сети годом ранее. Сейчас они живут в доме под Цюрихом.

"Выросший в стране, где я не мог сказать, что я гей, я всегда старался выглядеть крутым парнем, который выживет в тех районах, где я жил. Но я не чувствовал этого внутри", – говорил по этому поводу Демна.

Будущая легенда моды изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете, но даже тогда он регулярно рисовал одежду. Будучи студентом, он подружился с группой "своего рода преступников", которые, вероятно, знали, что он гей, но им было все равно, и они защищали его от всех, кто нападал на него.

В 2001 году, после окончания университета, Демна переехал с семьей в Дюссельдорф, а затем – в Антверпен, где поступил в Королевскую академию изящных искусств и окончил ее в 2006 году со степенью магистра в области дизайна одежды. Далее его дизайнерская карьера развивалась очень успешно, а в 2015-м он стал во главе Balenciaga и получил четкое задание: сделать одежду снова актуальной.

С момента своего назначения в Balenciaga Демна стал если не самым важным дизайнером своего поколения, то уж точно самым захватывающим, а его фанатами являются мировые знаменитости.

Напомним, Демна Гвасалия получил медаль от президента Грузии, а также награду от Владимира Зеленского.