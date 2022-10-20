"Погрожують убити": Демна Гвасалія розповів, чому не може повернутися до Грузії

Дизайнер довгий час приховував свою сексуальну орієнтацію.

Related video

41-річний креативний директор французького модного будинку Balenciaga, заснованого в 1917 році іспанським дизайнером Крістобалем Баленсьягою, зізнався, що він не може повернутися до своєї рідної Грузії, оскільки через його сексуальну орієнтацію йому загрожує смерть, пише NYT Style Magazine.

"Я не можу повернутися до Грузії, тому що люди погрожують убити мене, якщо я повернуся. … Мій власний дядько – один із них", – каже він.

Гвасалія багато років тримав у таємниці свою орієнтацію. Він не відкривався батькам до 32 років, хоч у 25 років у нього з'явився хлопець. У 2017 році дизайнер одружився з композитором та музикантом Лоїком Гомесом, відомим своїм сценічним псевдонімом BFRND. Пара познайомилася в Мережі роком раніше. Нині вони живуть у будинку під Цюріхом.

"Я виріс у країні, де я не міг сказати, що я гей, тому я завжди намагався виглядати крутим хлопцем, який виживе в тих районах, де я жив. Але я не відчував цього всередині", — говорив на цю тему Демна.

Майбутня легендарний представник моди вивчав міжнародну економіку у Тбіліському державному університеті, але навіть тоді він регулярно малював одяг. У студентських роках він подружився з групою "певної міри злочинців", які, ймовірно, знали, що він гей, але їм було байдуже, і вони захищали його від усіх, хто нападав на нього.

У 2001 році, після закінчення університету, Демна переїхав із сім'єю до Дюссельдорфа, а потім – до Антверпена, де вступив до Королівської академії витончених мистецтв і закінчив її у 2006 році зі ступенем магістра в галузі дизайну одягу. Потім його дизайнерська кар'єра розвивалася дуже успішно, а у 2015 році він став главою Balenciaga і отримав чітке завдання: зробити одяг знову актуальним.

З моменту свого призначення в Balenciaga Демна став якщо не найважливішим дизайнером свого покоління, то вже точно найзахопливішим, а його фанатами є світові знаменитості.

Нагадаємо, Демна Гвасалія отримав медаль від президента Грузії, а також нагороду від Володимира Зеленського.