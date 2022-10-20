В Сети появился первый полный трейлер пятого сезона "Короны"

В пятом сезоне будет показан самый тяжелый период за все правление Елизаветы II.

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9 ноября на Netflix выходит долгожданный пятый сезон исторической драмы "Корона" о жизни британской королевской семьи. Официальный трейлер уже появился в Сети.

В пятом сезоне будет показана жизнь королевской семьи Великобритании в 1990-ые. Это было очень сложное время для Виндзоров и для королевы в особенности: и принц Чарльз, и принц Эндрю были вовлечены в многочисленные бульварные скандалы, когда они разошлись со своими женами, а Виндзорский замок загорелся, вызвав национальный кризис из-за того, кто должен платить по счетам за его восстановление.

Трейлер начинается с кадров пожара в Виндзорском замке, охватившем его 20 ноября 1992 года, и испуганной королевы в исполнении Имельды Стонтон, смотрящей на руины любимой резиденции.

Актерский состав предпоследнего сезона проекта практически полностью обновлен. Кроме Стонтон, заменившей Оливию Колман в роли королевы, в сериале появится Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы вместо Эммы Корин, сыгравшей жену принца Чарльза в четвертом сезоне. Будущего короля сыграл Доминик Уэст, сменив Джоша О'Коннора, получившего премию "Эмми" за роль Чарльза.

Принца Филиппа воплотил в пятом сезоне Джонатан Прайс, Лесли Мэнвилл сыграла принцессу Маргарет, а первый муж Анджелины Джоли Джонни Ли Миллер появится в роли премьер-министра Джона Мейджора.

Шестой сезон, в котором снимался почти тот же актерский состав, за исключением актеров, играющих принцев Уильяма и Гарри, в настоящее время находится в производстве.

Напомним, чем пятый сезон "Короны" опасен для монаршей семьи.