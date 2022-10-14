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Стиль жизни

Британская аристократка рассказала, чем опасен пятый сезон "Короны" для королевской семьи

корона сериал
Фото: Скриншот

Новые серии "Короны" зрители увидят уже в ноябре этого года.

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Пятый сезон исторического драматического телесериала "Корона" от Netflix раскроет худшие стороны королевской семьи. Такое мнение в эфире программы "Доброе утро, Британия" озвучила светская львица, леди Виктория Херви, которая является дочерью шестого маркиза Бристольского и сводной сестрой седьмого маркиза.

Обсуждая сериал, новые 10 эпизодов которого выйдут уже в ноябре и покажут 90-ые годы через призму жизни королевской семьи, с историком доктором Тессой Данлоп, Виктория высказала уверенность в том, что новый сезон раскроет нюансы, о которых в монаршей семье предпочитают не вспоминать.

"Три развода за один год для королевской семьи – это худшая серия, она обнажает самые негативные стороны", – отметила она, характеризуя 1992 год, когда все трое детей кооолевы развелись, а в Виндзоре вспыхнул грандиозный пожар.

Леди Виктория Херви

Ранее Херви утверждала, что показывать новый сезон всего через два месяца после смерти королевы было бы слишком рано.

"Я думаю, что это слишком рано, и да, это неуважительно. Прошел всего месяц после смерти королевы, приближается коронация, и Камилла… Все действительно принимают ее в ее роли прямо сейчас, и это может представить ее в негативном свете".

Однако она напомнила, что, по утверждениям Netflix, сериал – не биографический, хотя многие люди, смотрящие его, считают "Корону" документальным фильмом.

На вопрос, знает ли Херви, кто из членов королевской семьи смотрит сериал, она ответила, что кое-кто все же видел его, однако имен называть не стала.

Светская львица уверена, что новый сезон станет самым просматриваемым, благодаря его скандальному содержанию.

Ранее мы писали о том, что покойная Елизавета II была поклонницей сериала. Однако монарх не дожила до того дня, когда первые кадры пятого сезона появились в Сети.