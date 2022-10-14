Британская аристократка рассказала, чем опасен пятый сезон "Короны" для королевской семьи

Новые серии "Короны" зрители увидят уже в ноябре этого года.

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Пятый сезон исторического драматического телесериала "Корона" от Netflix раскроет худшие стороны королевской семьи. Такое мнение в эфире программы "Доброе утро, Британия" озвучила светская львица, леди Виктория Херви, которая является дочерью шестого маркиза Бристольского и сводной сестрой седьмого маркиза.

Обсуждая сериал, новые 10 эпизодов которого выйдут уже в ноябре и покажут 90-ые годы через призму жизни королевской семьи, с историком доктором Тессой Данлоп, Виктория высказала уверенность в том, что новый сезон раскроет нюансы, о которых в монаршей семье предпочитают не вспоминать.

"Три развода за один год для королевской семьи – это худшая серия, она обнажает самые негативные стороны", – отметила она, характеризуя 1992 год, когда все трое детей кооолевы развелись, а в Виндзоре вспыхнул грандиозный пожар.

[ + – ] Леди Виктория Херви

Ранее Херви утверждала, что показывать новый сезон всего через два месяца после смерти королевы было бы слишком рано.

"Я думаю, что это слишком рано, и да, это неуважительно. Прошел всего месяц после смерти королевы, приближается коронация, и Камилла… Все действительно принимают ее в ее роли прямо сейчас, и это может представить ее в негативном свете".

Однако она напомнила, что, по утверждениям Netflix, сериал – не биографический, хотя многие люди, смотрящие его, считают "Корону" документальным фильмом.

На вопрос, знает ли Херви, кто из членов королевской семьи смотрит сериал, она ответила, что кое-кто все же видел его, однако имен называть не стала.

Светская львица уверена, что новый сезон станет самым просматриваемым, благодаря его скандальному содержанию.

Ранее мы писали о том, что покойная Елизавета II была поклонницей сериала. Однако монарх не дожила до того дня, когда первые кадры пятого сезона появились в Сети.