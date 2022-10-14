Британська аристократка розповіла, чим небезпечний п'ятий сезон "Корони" для королівської родини

Нові серії "Корони" глядачі побачать уже у листопаді цього року.

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П'ятий сезон історичного драматичного телесеріалу "Корона" від Netflix розкриє найгірші сторони королівської родини. Таку думку в ефірі програми "Доброго ранку, Британія" озвучила світська левиця, леді Вікторія Герві, яка є дочкою шостого Брістольського маркіза і зведеною сестрою сьомого маркіза.

Під час обговорення серіалу, нові 10 епізодів якого вийдуть вже в листопаді і покажуть 90-ті роки через призму життя королівської родини, з докторкою з історії Тессою Данлоп Вікторія висловила впевненість у тому, що новий сезон розкриє нюанси, про які в монаршій родині вважають за краще не згадувати.

"Три розлучення за один рік для королівської родини – це найгірша серія, вона оголює найнегативніші сторони", – зазначила вона, характеризуючи 1992 рік, коли всі троє дітей королеви розлучилися, а у Віндзорі спалахнула грандіозна пожежа.

[ + – ] Леді Вікторія Герві

Раніше Герві стверджувала, що показувати новий сезон лише через два місяці після смерті королеви було б зарано.

"Я думаю, що це занадто рано, і так, це неповажно. Пройшов лише місяць після смерті королеви, наближається коронація, і Камілла ... Всі дійсно приймають її в її ролі саме зараз, і це може показати її в негативному світлі".

Однак вона нагадала, що, за твердженнями Netflix, серіал – не біографічний, хоча багато людей, які його дивляться, вважають "Корону" документальним фільмом.

На запитання, чи знає Герві, хто з членів королівської родини дивиться серіал, вона відповіла, що дехто все ж таки бачив його, проте імен називати не стала.

Світська левиця впевнена, що новий сезон стане найбільш популярним завдяки його скандальному змісту.

Раніше ми писали про те, що покійна Єлизавета II була прихильницею серіалу. Однак монархиня не дожила до того дня, коли перші кадри п'ятого сезону з'явилися у Мережі.