У мережі з'явився перший повний трейлер п'ятого сезону "Корони"

У п'ятому сезоні покажуть найважчий період за правління Єлизавети II.

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9 листопада на Netflix виходить довгоочікуваний п'ятий сезон історичної драми "Корона" про життя британської королівської родини. Офіційний трейлер уже з'явився у мережі.

У п'ятому сезоні покажуть життя королівської родини Великобританії у 1990-ті. Це був дуже складний час для Віндзорів і для королеви особливо: і принц Чарльз, і принц Ендрю були залучені до численних бульварних скандалів, коли вони розійшлися зі своїми дружинами, а Віндзорський замок спалахнув, викликавши національну кризу через того, хто має платити за рахунки для його відновлення.

Трейлер починається з кадрів пожежі у Віндзорському замку, що охопив його 20 листопада 1992 року, та зляканої королеви у виконанні Імелди Стонтон, яка дивиться на руїни улюбленої резиденції.

Акторський склад передостаннього сезону проєкту практично повністю оновлено. Окрім Стонтон, яка замінила Олівію Колман у ролі королеви, у серіалі з'явиться Елізабет Дебікі у ролі принцеси Діани замість Емми Корін, яка зіграла дружину принца Чарльза у четвертому сезоні. Майбутнього короля зіграв Домінік Вест, змінивши Джоша О'Коннора, який отримав премію "Еммі" за роль Чарльза.

Принца Філіпа втілив у п'ятому сезоні Джонатан Прайс, Леслі Менвілл зіграла принцесу Маргарет, а перший чоловік Анджеліни Джолі Джонні Лі Міллер з'явиться у ролі прем'єр-міністра Джона Мейджора.

Шостий сезон, у якому знімався майже той самий акторський склад, за винятком акторів, що грають принців Вільяма та Гаррі, зараз перебуває у виробництві.

Нагадаємо, що п'ятий сезон "Корони" небезпечний для монаршої родини.