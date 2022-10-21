В футболке за 30 долларов и штанах от Valentino: новый выход Меган Маркл

Герцогиня Сассекская порадовал поклонников еще одним появлением на публике.

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Жена принца Гарри от имени своего подкаста Archetypes посетила мероприятие Women at Spotify, организованное женщинами.

Герцогиня Сассекская прибыла на встречу в футболке черного цвета за 30 долларов, купленной на популярном торговом сайте Etsy и и в черных кутюрных брюках из крепа от Valentino за 1230 долларов. Известно, что футболка была разработана для поддержки протестов в Иране в связи с трагической гибелью Махсы Амини. Образ Меган дополняли распущены волосы, а на лице был легкий макияж.

Супруга принца Гарри позировала с Манданой Даяни, иранской активисткой за права женщин, а также президентом Archewell. Мандана и поделилась совместными фотографиями с мероприятия в своем Instagram.

"Женщины. Жизнь. Свобода. Союзники появились во многих формах за последний месяц после смерти Махсы Амини. Я так благодарна за то, что работаю с невероятными женщинами, такими как Меган и моя иранская коллега и подруга Эшли Момтахени, поскольку мы продолжаем подчеркивать храбрость и мужество женщин и молодых девушек на передовой одного из самых важных феминистских движений нашей страны. Жизни", — подписала фотографии активистка.

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