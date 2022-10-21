У футболці за 30 доларів і штанях від Valentino: новий вихід Меган Маркл

Герцогиня Сассекська порадувала шанувальників ще однією появою на публіці.

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Дружина принца Гаррі від імені свого подкасту Archetypes відвідала захід Women at Spotify, організований жінками.

Герцогиня Сассекська прибула на зустріч у футболці чорного кольору за 30 доларів, купленій на популярному торговому сайті Etsy та в чорних кутюрних штанах із крепу від Valentino за 1230 доларів. Відомо, що футболку розробили для підтримки протестів в Ірані у зв'язку з трагічною загибеллю Махси Аміні. Образ Меган доповнювало розпущене волосся, а на обличчі був легкий макіяж.

Дружина принца Гаррі позувала з Манданою Даяні, іранською активісткою за права жінок, а також президентом Archewell. Мандана й поділилася спільними фотографіями із заходу у своєму Instagram.

"Жінки. Життя. Свобода. Союзники з'явилися в багатьох формах за останній місяць після смерті Махси Аміні. Я така вдячна за те, що працюю з неймовірними жінками, такими як Меган і моя іранська колега та подруга Ешлі Момтахені, оскільки ми продовжуємо наголошувати на хоробрості й мужності жінок і молодих дівчат на передовій одного з найважливіших феміністських рухів нашої країни. Життя", — підписала фотографії активістка.

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