Кевина Спейси оправдали по делу осексуальных домогательствах

Актер отказался комментировать вердикт присяжных, несмотря на победу.

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63-летний американский актер театра и кино Кевин Спейси признан невиновным по иску Энтони Рэппа, звезды фильма "Звездный путь: Дискавери", о сексуальных домогательствах. Соответствующее решение озвучил федеральный судья после вердикта присяжных, сообщает NBS News.

Истец утверждал, что пережил насилие со стороны Спейси в 14 лет, в то время как актеру было 26. По его словам, все произошло на вечеринке в Нью-Йорке в 1986 году.

Коллегия присяжных в составе пяти мужчин и шести женщин совещалась полтора часа, прежде, чем озвучить свое мнение по делу. Когда зачитывалось решение суда, Рэпп выглядел расстроенным, а его адвокаты, покидающие здание суда в центре Манхэттена, были удручены.

Позже в Twitter он написал, что "глубоко благодарен за возможность заслушать мое дело перед присяжными, и я благодарю членов присяжных за их работу".

"Подача этого иска всегда была направлена ​​на то, чтобы пролить свет, как часть более широкого движения против всех форм сексуального насилия", – подчеркнул Рэпп, пообещав продолжать выступать за "мир, свободный от сексуального насилия любого рода".

В свою очередь Спейси, который отвергал все обвинения, услышав вердикт, обнял своих защитников.

"Я очень благодарна присяжным за то, что они разобрались с этими ложными обвинениями", – заявила журналистам адвокат актера т Спейси Дженнифер Келлер. Сам Спейси ничего не комментировал. Выйдя из зала суда, он в сопровождении своих телохранителей сел в машину и уехал.

В заявлении, опубликованном в Твиттере, Рэпп сказал, что он "глубоко благодарен за возможность заслушать мое дело перед присяжными, и я благодарю членов присяжных за их работу".

Напомним, летом прошлого года трое британцев обвинили Спейси в сексуальных домогательствах, а один из них – в сексе без согласия. Из-за скандала карьера актера пошла под откос, а создатели политического сериала "Карточный домик" потребовали с него огромную сумму в качестве компенсации.