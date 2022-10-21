Кевіна Спейсі виправдали у справі про сексуальні домагання

Актор відмовився коментувати вердикт присяжних, попри перемогу.

Related video

63-річного американського актора театру і кіно Кевіна Спейсі визнано невинним за позовом Ентоні Реппа, зірки фільму "Зоряний шлях: Дискавері", про сексуальні домагання. Відповідне рішення озвучив федеральний суддя після вердикту присяжних, повідомляє NBS News.

Позивач стверджував, що пережив насильство з боку Спейсі у 14 років, тоді як актору було 26. За його словами, все сталося на вечірці у Нью-Йорку у 1986 році.

Колегія присяжних у складі п'яти чоловіків та шести жінок радилася півтори години, перш ніж озвучити свою думку у справі. Коли зачитувалося рішення суду, Репп виглядав засмученим, а його адвокати, коли залишали будинок суду в центрі Манхеттена, були пригнічені.

Пізніше у Twitter він написав, що "глибоко вдячний за можливість послухати мою справу перед присяжними, і я дякую членам присяжних за їхню роботу".

"Подання цього позову завжди було спрямоване на те, щоб пролити світло, як частину ширшого руху проти всіх форм сексуального насильства", — наголосив Репп, пообіцявши продовжувати виступати за "світ, вільний від сексуального насильства будь-якого роду".

Зі свого боку, Спейсі, який відкидав усі звинувачення, почувши вердикт, обійняв своїх захисників.

"Я дуже вдячна присяжним за те, що вони розібралися з цими помилковими звинуваченнями", — заявила журналістам адвокатка актора Спейсі Дженніфер Келлер. Сам Спейсі нічого не коментував. Вийшовши із зали суду, він у супроводі своїх охоронців сів у машину та поїхав.

У заяві, опублікованій у твіттері, Репп сказав, що він "глибоко вдячний за можливість заслухати мою справу перед присяжними, і я дякую членам присяжних за їхню роботу".

Нагадаємо, влітку минулого року троє британців звинуватили Спейсі у сексуальних домаганнях, а один із них — у сексі без згоди. Через скандал кар'єра актора пішла під укіс, а творці політичного серіалу "Картковий будиночок" зажадали з нього величезну суму як компенсацію.