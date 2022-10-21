Джулия Фокс расказала о том, как на нее напали с мачете, но ее спасла сумка Hermes Birkin

Актриса и модель показала сумочку с заметными повреждениями и рассказала о нападении

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Джулия Фокс рассказала, как пережила нападение неизвестного агрессора с мачете. Судя по всему, она рисковала жизнью ради своей дорогой сумки Hermes Birkin. Об этом пишет Page Six.

В среду отправилась в TikTok, чтобы показать свою любимую, но потрепанную серую сумку Hermès, которая получила повреждения во время нападения кого-то с мачете.

[ + – ] Сумка Джулии Фокс получила серьезные повреждения Фото: Скриншот [ + – ] Сумка Джулии Фокс получила серьезные повреждения Фото: Скриншот

"Я люблю ее, но она через многое прошла. Не очень хорошо видно, но на самом деле на нее напали мачете. Я не шучу — это на самом деле случилось с этой сумкой — и со мной", — рассказала бывшая девушка скандального Канье Уэста.

Она показала несколько порезов и повреждений на сумке, пояснив, что мачете соскользнуло и ударилось о боковую сторону Hermes Birkin.

Фокс не поделилась деталями нападения и не рассказала, когда оно произошло.

Но она призналась, что ей было очень страшно.

"Я не знаю, как мне, черт возьми, удалось ее удержать. Вы знаете, я всю жизнь держалась за эту Биркин", — призналась она в конце видео.

[ + – ] Сумку Биркин подарил Джулии Канье Уэст Фото: Скриншот [ + – ] Сумку Биркин подарил Джулии Канье Уэст Фото: Скриншот

Сумка Hermès Birkin — самая желанная и роскошная сумочка на планете. По данным Madison Avenue Couture, с ценой от 8 500 до более 300 000 долларов в бутике, это также самая дорогая сумка в истории моды.

Кожаная сумка Джулии Фокс Birkin с золотой отделкой имеет золотую подкову, отштампованную с левой стороны логотипа Hermès, что означает, что она изготовлена ​​на заказ и представляет особую ценность для коллекционеров.

У актрисы также есть редкая черная сумка Birkin с фурнитурой из розового золота, которую она получила в подарок на день рождения от Канье Уэста, когда они встречались ранее в этом году.

По слухам, обе ее сумки стоят по 45 тысяч долларов.

Но их главная ценность не в стоимости за которую их можно приобрести, а в том, что ее нелегко заказать. Даже селебрити приходится ждать по несколько лет, пока драгоценную сумочку изготовят вручную.

А ранее выяснилось, что российские модницы много лет щеголяли с китайскими подделками вместо оригинальных сумочек Hermes. Товаровед склада восемь лет подменяла оригинальные сумки Birkin и Kelly на китайские подделки и отправляла покупателям.