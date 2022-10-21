Джулія Фокс розповіла про те, як на неї напали з мачете, але її врятувала сумка Hermes Birkin

Акторка та модель показала сумочку з помітними пошкодженнями та розповіла про напад

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Джулія Фокс розповіла, як пережила напад невідомого агресора з мачете. З огляду на все, вона ризикувала життям заради своєї дорогої сумки Hermes Birkin. Про це пише Page Six.

У середу вирушила до TikTok, щоб показати свою улюблену, але пошарпану сіру сумку Hermès, яка отримала пошкодження під час нападу когось із мачете.

[ + – ] Сумка Джулії Фокс отримала серйозні пошкодження Фото: Скриншот [ + – ] Сумка Джулії Фокс отримала серйозні пошкодження Фото: Скриншот

"Я люблю її, але вона через багато пройшла. Не дуже добре видно, але насправді на неї напали мачете. Я не жартую — це насправді трапилося з цією сумкою — і зі мною", — розповіла колишня дівчина скандального Каньє Веста.

Вона показала кілька порізів та пошкоджень на сумці, пояснивши, що мачете зісковзнуло і вдарилося об бік Hermes Birkin.

Фокс не поділилася деталями нападу та не розповіла, коли він стався.

Але вона зізналася, що їй було страшно.

"Я не знаю, як мені, чорт забирай, вдалося її утримати. Ви знаєте, я все життя трималася за цю Біркін", — зізналася вона наприкінці відео.

[ + – ] Сумку Біркін подарував Джулії Каньє Вест Фото: Скриншот [ + – ] Сумку Біркін подарував Джулії Каньє Вест Фото: Скриншот

Сумка Hermès Birkin — найбажаніша і найрозкішніша сумочка на планеті. За даними Madison Avenue Couture, з ціною від 8 500 до понад 300 000 доларів у бутику, це також найдорожча сумка в історії моди.

Шкіряна сумка Джулії Фокс Birkin із золотим оздобленням має золоту підкову, відштамповану з лівого боку логотипа Hermès, що означає, що вона виготовлена ​​на замовлення і становить особливу цінність для колекціонерів.

Акторка також має рідкісну чорну сумку Birkin з фурнітурою з рожевого золота, яку вона отримала в подарунок на день народження від Каньє Веста, коли вони зустрічалися раніше цього року.

З чуток, обидві її сумки коштують по 45 тисяч доларів.

Але їхня головна цінність не в вартості за яку їх можна придбати, а в тому, що її нелегко замовити. Навіть селебріті доводиться чекати кілька років, поки дорогоцінну сумочку виготовлять вручну.

А раніше з'ясувалося, що російські модниці багато років хизувалися з китайськими підробками замість оригінальних сумочок Hermes. Товарознавець складу вісім років підміняла оригінальні сумки Birkin та Kelly на китайські підробки та відправляла покупцям.