Джастин Тимберлейк поделился трогательными кадрами с супругой в честь годовщины брака

Звездная пара считается одним из самых крепких союзов Голливуда.

Related video

41-летний американский музыкант Джастин Тимберлейк поделился трогательными кадрами со своей женой в честь десятой годовщины их брака. Семейные фото и видео певец показал своим подписчикам в Instagram.

Знаменитый музыкант поделился архивными кадрами со своей второй половинкой и трогательно поздравил Джессику Бил с "розовой свадьбой".

"10 лет — это недостаточно! Ты каждый день делаешь меня лучшим мужем и отцом! Я так тебя люблю, ты прекрасный человек! Верните время назад!" – подписал семейные фото Тимберлейк.

[ + – ] Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

В свою очередь возлюбленная Джастина также поздравила его с годовщиной в социальных сетях.

"Быть замужем за тобой — приключение всей жизни! Забегай назад, крошка. Забегай назад. Я тебя люблю", — написала Бил.

[ + – ] Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

40-летняя американская актриса и певец поженились в 2012 в Италии. Через три года у звездной пары родился первый общий ребенок – сын Сайлас Рэндалл. Летом 2022 Тимберлейк и Бил стали родителями во второй раз — у супругов родился еще один сын Финеас.

А впервые о романтических отношениях между знаменитостями заговорили еще в 2007. До этого одним из самых ярких романов Джастина Тимберлейка стали отношения с Бритни Спирс.

[ + – ] Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Фото: Getty Images

Напомним, Джастина Тимберлейка и Джессику Бил заметили во время романтического уик-энда в Италии.

Также Фокус писал об откровенном платье Джессики Бил, в котором актриса вышла в свет вместе с мужем.